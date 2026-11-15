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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Yeşil Bölge'deki Kültür ve Medeniyet Pavilyonu ziyaretçileri ağırlıyor

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan Ziraat Bankası Kültür ve Medeniyet Pavilyonu yerli ve yabancı ziyaretçilerin adresi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:24 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Yeşil Bölge'deki Kültür ve Medeniyet Pavilyonu ziyaretçileri ağırlıyor

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan Ziraat Bankası Kültür ve Medeniyet Pavilyonu yerli ve yabancı ziyaretçilerin adresi oldu.

        Anadolu'daki kervansaraylardan esinlenilerek tasarlanan Yeşil Bölge'deki pavilyon, tarih öncesinden bugüne insanın doğayla kurduğu ilişkiyi ve medeniyetler serüvenini ziyaretçilere aktarıyor.

        Tarihin, iklimin, sanatın, medeniyetin ve kültürün anlatıldığı pavilyonun girişinde kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, dijital ve el sanatları sergilerini inceleme, dijitalde ebru, kaligrafi yapma imkanı buldu.

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        Etkinliğin yöneticisi Gülay Özerdoğan, AA muhabirine, pavilyonun Anadolu'daki kervansaraylardan esinlenerek hazırlandığını, kervansarayın içinde Türk el sanatları sanatçılarının eserleninin sergilendiğini söyledi.

        Pavilyonun sol tarafında ise kadın derneklerinin ürünlerinin olduğunu belirten Özerdoğan, "Sergimiz, Anadolu'daki medeniyetler içinde insanın doğayla ilişkisini anlatıyor. Tarih öncesinden başlayarak insanın, doğanın kaynaklarını kullanarak günümüze kadar kurduğu medeniyetleri anlattık. Amacımız, insanın doğayla uyum içinde olması gerektiği, bu kaynakların insana ait olmadığı bizim yeryüzüne ait olduğumuz ve bir sorumluluğumuz olduğu. Bunun bize bir emanet olduğu, onu korumak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlü olduğumuzu anlatıyoruz." diye konuştu.

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        - "Ziyaretçilerimiz çok etkilendi"

        Geleneksel sanatları dijitalle oluşturduklarını ifade eden Özerdoğan, misafirlerin dijital ebru sanatını deneyimleme, kaligrafiyle eserleri üretme ve bunları QR kodla telefonlarına kaydetme imkanına sahip olduğunu vurguladı.

        Özerdoğan, bir bölümünde de Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğini anlattıklarını belirterek, karbon ayak izini hesapladıkları kioskun da yer aldığını anlattı.

        Misafirlere tohum da hediye ederek, doğayla buluşmalarına vesile olduklarını anlatan Özerdoğan, pavilyonun sonunda "Dokun Dünyam Gelişsin" dijital interaktif bölümünün yer aldığını anlattı.

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        Özerdoğan, ziyaretçilerden çok iyi tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Ziyaretçilerimiz çok etkilendi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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