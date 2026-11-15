İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni 45 ülkeden katılımcı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'ya gelen, aralarında yabancı ülkelerden bakanların da olduğu 45 katılımcı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni gezdi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı ilçesindeki merkezin ziyaretine Kongo, Filistin ve Somali'den bakan düzeyinde katılım sağlanırken, 45 ülke temsilcisi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından ağırlandı.

Ziyarette Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinin anlatıldığı ve Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin tanıtıldığı film gösterildi.

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Bakan Yardımcısı Polat, konuşmasında, orman yangınlarının küresel ölçekte ortak mücadele gerektiren önemli bir sorun olduğunu belirterek, ülkeler arasında bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımının şart olduğunu ifade etti.

Orman Genel Müdürü Karacabey ise Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede sahip olduğu bilgi birikimini, kurumsal kapasitesini ve bu alandaki tecrübelerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede edindiği tecrübelerin uluslararası işbirlikleriyle daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydeden Karacabey, merkezin bu süreçte üstlendiği rolün ön plana çıktığına dikkati çekti.

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Ziyarette katılımcılar "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinlik sahasında fidan dikti. Fidan dikiminin ardından katılımcılara merkezin faaliyetleri, eğitim kapasitesi ve teknik imkanları tanıtıldı.