COP31'de 'Anadolu Ateşi'nden kültürel şölen

ANADOLU Ateşi, COP31 kapsamındaki özel gösteriyle Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait halk oyunlarını aynı sahnede buluşturdu. Topluluk, COP31'e özel hazırlanan hayat ağacı ve atık dansı koreografileriyle Sıfır Atık ve çevre duyarlılığına dikkati çekti.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da sahne alan Anadolu Ateşi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait halk oyunlarını bir koreografide buluşturdu. Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını uluslararası platforma taşıyan gösteri, kültürel birlikteliğin yanı sıra çevre duyarlılığına ilişkin mesajlarıyla da dikkati çekti.

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Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, COP31 kapsamında hazırladıkları özel gösteriyi Liderler Zirvesi'nin açılışında da sunduklarını belirterek, bu performansta ilk kez çocuk dansçılarla sahne aldıklarını söyledi. İklim zirvesinin gelecek kuşaklar açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Erdoğan, gösterinin çevre ve sürdürülebilirlik temasına uygun şekilde hazırlandığını ifade etti.

'ÖNCE KİRLENMEMİŞ DÜNYA'

Gösterinin içeriğine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Önce kirlenmemiş dünyayı ve eski zamanları anlatan bir hayat ağacıyla başladık. Ardından zamanla kirlenen bir dünyayı, çöpler içerisinde çocukların mücadelesini anlattık. Daha sonra ülkemizin birbirinden güzel coğrafyalarının görüntüleriyle devam ettik. Bence toplantının içeriğine en uygun temsil bizim gösterimizdi" dedi.

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COP31 kapsamında 4 kez sahneye çıktıklarını anlatan Erdoğan, Antalya'da 100 dansçıyla performans sergilediklerini, 60 kişilik başka ekibin ise Rusya'da 19 şehirde COP31'in tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

120 ÜLKEDE ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ TANITTILAR

Anadolu Ateşi'nin bugüne kadar 120 ülkede sahne aldığını belirten Erdoğan, uluslararası katılımcıları Türkiye'de ağırlayarak Anadolu kültürünü tanıtmanın da gururlandırdığını ifade etti. COP31 organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin kapsamlı bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sanatın çevre bilincinin gelişmesindeki rolüne de değinen Erdoğan, dünyanın yalnızca bugünün insanlarına ait olmadığını vurgulayarak, “Başka yaşam alanımız yok ve bu gezegeni biz emanet aldık. Bu gezegen bizim değil, gelecek kuşakların; onlar büyüyünce de diğer kuşakların. Bu gezegene layık olmak ve onunla uyum içerisinde yaşamak zorundayız. Doğaya saygı duymak zorundayız. Bunun için de devletlerin anlaşması gerekiyor" dedi.

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'DÜNYA HEPİMİZİN, İYİ BAKALIM'

Anadolu Ateşi Baş Dansçısı Arkut Berkin Yetim, COP31'de sahne almanın gurur verici olduğunu söyledi. Gösteriye yoğun provalarla hazırlandıklarını belirten Yetim, "Hayat ağacı, bu gösteriye özel hazırladığımız bir danstı. Kıvılcım grubumuzdaki dansçılarla birlikte sahneye taşıdık. Atık dansımızın hazırlanması, provalar ve diğer çalışmalarla yoğun bir emek verdik. Sonunda izleyicilerden çok güzel alkışlar aldık" dedi.

Gösterinin sürdürülebilirlik temasıyla örtüştüğünü ifade eden Yetim, "Anadolu kültürünü dansla yansıtarak hem kültürümüzü hem de ülkemizi gururla temsil ettiğimizi düşünüyorum. Dünya hepimizin, gelecek bizi bekliyor. Ona iyi bakalım" diye konuştu.

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Anadolu Ateşi Baş Dansçısı Merve Çalışkan da gösteri için yoğun provalar yaptıklarını, çocuk dansçıların da hazırlık sürecine katıldığını belirterek, "Etkinliğe özel olarak 'Atık' adını verdiğimiz bir koreografi hazırladık. Çocuk dansçılarımız, ağların içerisine yerleştirilen plastik bardak ve tabaklarla bu performansı gerçekleştirdi. Dünya bizim, lütfen onu koruyalım" mesajını verdi.

ULUSLARARASI KATILIMCILARDAN TAM NOT

Anadolu Ateşi'nin performansı, farklı ülkelerden gelen katılımcıların da beğenisini kazandı. Özbekistan'dan COP31'e katılan Akhmad Akhror Murof, gösterinin enerjisinden etkilendiklerini belirterek şöyle devam etti:

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"İnsanları bu kadar yüksek enerjiyle izlemek bize çok iyi geldi ve moralimizi yükseltti. Biz de dans etmeye başladık. Üç yaşındaki kızım da gösteriyi çok sevdi ve bizimle dans etti."

Gösteriyi ilk kez izlediğini belirten Emirhan Akyüz, "Dünyanın birçok bölgesinden insanın bulunduğu bir etkinlikte kendi kültürümüzden bir parçayı görmek beni hem gururlandırdı hem de sevindirdi. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Zeynep Yıldırım, Anadolu Ateşi'ni uzun zamandır izlemek istediğini belirterek, "Daha önce Antalya'ya geldiklerinde de gitmek istemiştim ama nasip olmamıştı. Burada izlemek gerçekten çok güzeldi. Çok yetenekliler. Hepsinin eline, ayağına sağlık" diye konuştu.

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İzleyicilerden Feruze Kerim ise gösterinin Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduğunu vurgulayarak, "Yıllardır hayal ettiğimi burada canlı canlı izlemek beni çok mutlu etti. Türkiye'nin COP31 kapsamında bu kadar çok ülkeye tanıtılmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Cemre Uz ise "Anadolu'nun her köşesinden bir şey gösteriyorlar. Hem uluslararası katılımcılar hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenler için çok güzel bir etkinlik" dedi.