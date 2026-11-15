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        Türkiye, orman yangınlarıyla mücadeledeki tecrübesini dünyayla paylaşıyor

        ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından COP31 kapsamında düzenlenen özel etkinliğe Kongo, Filistin ve Somali'den bakan düzeyinde katılım sağlanırken, yaklaşık 45 ülkeden temsilci bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Türkiye, orman yangınlarıyla mücadeledeki tecrübesini dünyayla paylaşıyor

        ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından COP31 kapsamında düzenlenen özel etkinliğe Kongo, Filistin ve Somali’den bakan düzeyinde katılım sağlanırken, yaklaşık 45 ülkeden temsilci bir araya geldi.

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Kongo, Filistin ve Somali'den bakan düzeyinde katılımın gerçekleştiği etkinlikte, farklı ülkelerden genel müdürlük ve müsteşarlık düzeyinde üst düzey temsilciler de yer aldı. Yaklaşık 45 ülkeden temsilcinin katıldığı programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı. Program, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesini ve Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni (UOEM) konu alan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Ardından katılımcılara hitap eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, orman yangınlarının küresel ölçekte ortak mücadele gerektiren önemli bir sorun olduğuna ve ülkeler arasında bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

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        ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

        Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede sahip olduğu bilgi birikimini, kurumsal kapasitesini ve bu alandaki tecrübelerini uluslararası katılımcılarla paylaştı. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede edindiği tecrübelerin uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği programda, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin bu süreçte üstlendiği rol ön plana çıktı.

        45 ÜLKEDEN TEMSİLCİ, GELECEĞE NEFES OLDU

        Katılımcılar, daha sonra 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinlik sahasında düzenlenen fidan dikimine katıldı. Farklı ülkelerden bakanların ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikiminde, doğanın korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması yönündeki ortak kararlılık vurgulandı. Toprakla buluşturulan fidanlar, ülkeler arasındaki dostluğun, dayanışmanın ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak hareket etme iradesinin simgesi oldu.

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        ULUSLARARASI ORMANCILIK EĞİTİM MERKEZİ TANITILDI

        Fidan dikiminin ardından katılımcılara Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri, eğitim kapasitesi ve teknik imkanları tanıtıldı. Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede sahip olduğu bilgi birikiminin uluslararası düzeyde paylaşılmasına katkı sunan merkezin, ülkeler arasında eğitim, tecrübe paylaşımı ve ortak kapasite geliştirme çalışmalarındaki önemine dikkat çekildi. Orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesini hedefleyen etkinlik, tesislerin tanıtımıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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