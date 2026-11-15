Dalgıçlar Konyaaltı Sahilinden plastik, cam şişe ve kıyafet çıkarttılar Sualtından plastik, sahilden izmarit ve poşet topladılar

COP31 Taraflar Konferansı kapsamında Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 20 dalgıç 1 saat süren temizlikte sualtından plastik, cam şişe ve teneke kutuların yanı sıra kıyafet çıkardı.

Antalya'da devam eden Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) taraf olan ülkelerin küresel iklim eylemlerini müzakere ettiği COP31 Taraflar Konferansı kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyı ve sualtı temizliği yapıldı. Antalya Valiliği koordinasyonunda Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, İYAK Sualtı Arama Kurtarma ve öğrencilerin katılımıyla yapılan temizlikte öğrenciler sahil bandında ellerinde poşetlerle temizlik yaparken, dalgıçlar 1 saat süren dip temizliğinde sualtında bulunan plastik, cam ve metal atıkları topladılar.

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Sualtı ve kıyı temizliği yapıldı

Sualtı ve sahil bandında yapılan temizlik çalışmasında torbalar dolusu atık malzeme çıkartıldı. Toplanan atıklar arasında plastik atıkların fazlalığı dikkat çekti. Yapılan temizlik çalışmasının ardından konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri daire Başkanı İbrahim İlhami Koç, "COP31 sürecinde Antalya en güzel organizasyonlardan birine ev sahipliği yapıyor. 150 devlet başkanı ağırladık, firmalar çevreyle duyarlılıklarını dile getiriyor. Bizim bugün yaptığımız etkinlik bir dip kenar temizliği aslında yıl içerisinde 5 defa yapıyoruz. Çocuklarımızla birlikte dalgıçlarımız temizliği yaparken kenar temizliğini yaptık. Netice itibariyle bu deniz bizim, geleceğe bir nefes olmamız lazım. Dünyanın en iyi destinasyonuna sahip bir şehirde yaşıyoruz" dedi.

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Vatandaşları CIP31 alanına davet etti

Vatandaşları Aksu'da düzenlenen COP31 alanını ziyaret etmeye davet eden Koç, "Halkımızı, Expo alanına davet ediyorum. Orada yapılan çevreyle ilgili çalışmaları görsünler. Evlerinden çıksınlar, çocuklarını alsınlar, götürsünler gezdirsinler orada neler yapılıyor? Geleceğe dair neler planlanıyor görmelerini istiyoruz. Bu etkinliklerimiz yine devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak dalgıçlarımızla birlikte bu tip etkinliklerin her zaman içerisinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Doğamıza katkıda bulunmaya çalıştık"

Sualtı temizliğine katılan dalgıçlardan İbrahim Baltan ise, "Ben 14 yıllık lisanslı dalgıcım. Bugün COP 31 kapsamında valiliğimiz, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, Konyaaltı Belediyemiz ve Antalya su altı sporları kulübümüz işbirliğiyle deniz dip temizliği etkinliğinde bulunduk. Doğamıza denizlerimize sahip çıkmadığımız için çok sayıda plastik şişeler, kola kutuları, diğer teneke alkol kutuları, hatta çamaşırlara kıyafetlere varıncaya kadar denizde de doğada olmaması gereken artık malzemeleri çöpleri atıkları çıkartmak suretiyle doğamıza bir katkıda bulunmaya çalıştık. Umuyoruz, insanımız daha bilinçle hareket ederek doğamıza denize bize sahip çıkacaktır bundan sonrasında" şeklinde konuştu.

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20 gönüllü dalgıç görev aldı

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Öncü Ceylan Baloğlu'da, "Antalya'mız dünya liderlerini ağırlamakta COP 31 çerçevesinde yapılan etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda deniz çöpleri ile eylem planıyla birlikte biz düzenli aralıklarla, deniz, kıyı, deniz dip temizliğini yapmaktayız. Bugün COP31 etkinlikleri kapsamında Konyaaltı sahilinde deniz dip ve deniz kıyı temizliğimizi yaptık. Büyükşehir belediyesi ve 20 gönüllü dalgıcın dalışı ile birlikte denizden atıkları çıkardık. Deniz dip temizliği yaptık, sahil temizliği yaptık. İnsanlarda çevre bilincini oluşturmak, iklim krizine dikkat çekmek için bir farkındalık oluşturarak onları daha duyarlı olmaya daha yaşanılabilir bir dünya için bir mesaj vermeye çalıştık" dedi.