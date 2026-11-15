İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "The COP31 Bike Ride" ekibiyle bir araya geldi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mayıs ayında Brezilya'dan yola çıkarak bisikletle Antalya'ya ulaşan "The COP31 Bike Ride" ekibiyle buluştu.

COP30'un düzenlendiği Brezilya'nın Belem kentinden 28 Mayıs'ta yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibi, binlerce kilometre pedal çevirerek COP31'e ev sahipliği yapan Antalya'ya ulaştı.

Uluslararası vatandaş girişimi olan grup, imzalı sembolik iklim bayrağını ve farklı ülkelerden topladıkları mektupları COP31 Alanı'ndaki Blue Zone'da (Mavi Bölge) Bakan Kurum'a teslim etti.

Ekibe teşekkür eden Kurum, "Mayıstan beri bisiklet sürüyorlar. Çok kıymetli, çok değerli. COP30'dan COP31'e giden yolda açıkçası tüm dünyaya bu farkındalığı gösterdiler. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de bu bayrağı alacağız ve geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için daha güzelinin hayalini kuracağız. Burada da gereken adımları hep birlikte atacağız." diye konuştu.

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Kurum, 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması hedefine de değinerek, "Hedefimiz, 2035 yılına geldiğimizde şehirlerimizde, dünyamızın her noktasında bisikletle ulaşımı kolaylaştırmak ve buna ilişkin kararlılığı ortaya koymaktır." dedi.