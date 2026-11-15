Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31'de halka açık Yeşil Alan'da hareketlilik yaşanıyor

        COP31'de halka açık Yeşil Alan'da hareketlilik yaşanıyor

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bugün Yeşil Alan'daki etkinliklere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        COP31'de halka açık Yeşil Alan'da hareketlilik yaşanıyor

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bugün Yeşil Alan'daki etkinliklere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı zirve kapsamında, üst düzey temsilci toplantılarının, müzakerelerin, ikili diplomatik görüşmelerin ve resmi etkinliklerin yürütüldüğü Mavi Alan'da bugün etkinlik olmaması üzerine ilgi Yeşil Alan'a yöneldi.

        Halka da açık olan Yeşil Alan'ın girişinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Güvenlik kontrollerinin ardından giriş yapan vatandaşlar tematik alanlar, pavillyonlar, uygulama ve deneyim alanları, gösteri ve etkinliklerin yapıldığı alanları gezdi.

        REKLAM

        Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen katılımcılar ve ziyaretçiler, yeşil alanda uzun süre vakit geçirdi.

        Ziyaretçiler, COP31 kapsamında oluşturulan stantları gezerek çevresel uygulamalar hakkında bilgi aldı.

        Alanı ailesiyle ziyaret eden İrfan Metin, COP31 heyecanını yaşamaya geldiklerini söyledi.

        Organizasyonun çok büyük olduğunu ifade eden Metin, "Dünyanın içinde bulunduğu iklim krizi, sıfır atık ve doğaya verilen zararların sonucunda tüm uluslararası platformların toplandığı COP31'i çok değerli buluyorum. İnşallah daha temiz bir dünya bizi bekler. Antalya'da memleketimizde yapılan bu etkinliğe bu nedenle katılmak istedik." dedi.

        REKLAM

        Ziyaretçilerden Hira Türkkan ise COP31'de bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Türkkan, doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü ve iklime ve doğaya duyarlı olduğunu kaydetti.

        Ceren Korkmaz da COP31 alanını çok beğendiğini, doğa adına ince detaylar düşünüldüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Dalgıçlar Konyaaltı Sahilinden plastik, cam şişe ve kıyafet çıkarttılar Sua...
        Dalgıçlar Konyaaltı Sahilinden plastik, cam şişe ve kıyafet çıkarttılar Sua...
        Araç kurşunlayan 2 maskeli şüpheli jandarma tarafından yakalandı Telefonla...
        Araç kurşunlayan 2 maskeli şüpheli jandarma tarafından yakalandı Telefonla...
        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 25. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 25. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
        Bisikletle COP30 Belem'den COP31 Antalya'ya Kıtalar aşıldı, iklim bayrağı A...
        Bisikletle COP30 Belem'den COP31 Antalya'ya Kıtalar aşıldı, iklim bayrağı A...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "The COP31 Bike Ride" ekibiyle b...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "The COP31 Bike Ride" ekibiyle b...
        Denizden kıyafet, plastik şişe ve alkollü içki kutuları çıkartıldı
        Denizden kıyafet, plastik şişe ve alkollü içki kutuları çıkartıldı