Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası, Alanya'da sona erdi.

Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 10 Kasım'da başlayan şampiyonada 13 takım mücadele etti.

Organizasyonun finalinde Serenity Hotels Alanya Belediyespor, MATSO Manavgat Belediyespor'u 8-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Şampiyonada Adilcevaz Ahlat Aktaş Gençlerbirliği ise Serhad Erciş Örene Spor'u 7-6 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda Serenity Hotels Alanya Belediyespor'dan Bruno Rodrigues Xavier "en değerli oyuncu", İsmail Turhan "en iyi kaleci" ve Felipe Duarte Da Silva da "gol kralı" ödülünü aldı.

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Törende dereceye giren takımlara kupa ile madalyaları, belediye ve organizasyon yetkililerince verildi.