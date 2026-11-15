İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Işıkhan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" sergisini gezdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Siyonist ve katil İsrail'in bir an evvel bu eylemlerine son vermesini, ateşkesin gerekli koşullarını yerine getirmesini istiyoruz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Siyonist ve katil İsrail'in bir an evvel bu eylemlerine son vermesini, ateşkesin gerekli koşullarını yerine getirmesini istiyoruz." dedi.
Bakan Işıkhan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından Anadolu Ajansının
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