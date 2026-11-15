İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum'dan Türkiye Pavilyonları paylaşımı:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'deki Türkiye Pavilyonları'na ilişkin, "COP31'de Türkiye'nin hikayesine yakından tanıklık etmek isteyen herkesi pavilyonlarımıza bekliyoruz. Anadolu'nun ilklerinden ilham alan sergilerimizi, sıfır atık anlayışıyla hazırlanan özgün mimarimizi ve etkinlik alanlarımızı keşfetmek için Mavi ve Yeşil Bölge'de buluşalım." ifadelerini kullandı.

Antalya'da devam eden COP31'de, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de kurulan iki ayrı Türkiye Pavilyonu, her gün dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

"İklim Değişikliğine Uyum ve Dirençli Kökler" temasıyla hazırlanan pavilyonda Anadolu'nun insanlık tarihine yön veren birikimi, sıfır atık mimarisi, sanat ve dijital teknolojilerle buluşturuluyor.

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COP31 Başkanı Murat Kurum da Türkiye Pavilyonları'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31'de Türkiye'nin hikayesine yakından tanıklık etmek isteyen herkesi pavilyonlarımıza bekliyoruz. Anadolu'nun ilklerinden ilham alan sergilerimizi, sıfır atık anlayışıyla hazırlanan özgün mimarimizi ve etkinlik alanlarımızı keşfetmek için Mavi ve Yeşil Bölge'de buluşalım." ifadelerine yer verdi.