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        COP31 Başkanı Kurum'dan Türkiye pavilyonları paylaşımı

        ANTALYA'da devam eden COP31'de Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de kurulan iki Türkiye Pavilyonu, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye pavilyonlarına ilişkin sanal medya hesabından görüntülü paylaşım yaparak, "COP31'de Türkiye'nin hikayesine yakından tanıklık etmek isteyen herkesi pavilyonlarımıza bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
        COP31 Başkanı Kurum'dan Türkiye pavilyonları paylaşımı

        ANTALYA'da devam eden COP31'de Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de kurulan iki Türkiye Pavilyonu, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye pavilyonlarına ilişkin sanal medya hesabından görüntülü paylaşım yaparak, "COP31'de Türkiye'nin hikayesine yakından tanıklık etmek isteyen herkesi pavilyonlarımıza bekliyoruz" dedi.

        Antalya'da devam eden COP31 kapsamında Türkiye, binlerce yıllık kültürel mirasını ve sürdürülebilirlik anlayışını da uluslararası katılımcılarla buluşturuyor. Konferansın Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de en fazla ziyaret edilen alanlarından biri olan Türkiye Pavilyonu, Anadolu'nun tarihsel birikimini geleceğin iklim politikalarıyla bir araya getiriyor. Pavilyonlara ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “COP31'de Türkiye'nin hikayesine yakından tanıklık etmek isteyen herkesi pavilyonlarımıza bekliyoruz. Anadolu'nun ilklerinden ilham alan sergilerimizi, Sıfır Atık anlayışıyla hazırlanan özgün mimarimizi ve etkinlik alanlarımızı keşfetmek için Mavi ve Yeşil Bölge'de buluşalım" dedi.

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        ANADOLU'NUN BİLGELİĞİ İKLİM EYLEMİNE TAŞINIYOR

        İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak da Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması dolayısıyla pavilyonun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, her gün dünyanın farklı ülkelerinden binlerce misafiri ağırladıklarını söyledi. Türkiye Pavilyonu'nun temasının 'İklim Değişikliğine Uyum ve Dirençli Kökler' olarak belirlendiğini ifade eden Solak, bu tercihin arkasında Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişinden gelen bilgi ve birikimin bulunduğunu vurguladı. İklim değişikliğiyle mücadelede bugün aranan çözümlerin önemli bir bölümünün Anadolu'nun tarihsel birikiminde karşılığının bulunduğuna dikkat çeken Solak, "İklim değişikliğiyle mücadelede bugün aradığımız cevapların çoğunun binlerce yıllık Anadolu tarihinde köklerinin yer aldığını gösteriyoruz. Buradaki bilgeliği, bundan sonraki iklim eylemine ve COP31 kapsamındaki çalışmalara aktarmayı hedefliyoruz" dedi. Pavilyonun yalnızca kültürel bir tanıtım alanı olmadığını belirten Solak, Sıfır Atık yaklaşımının tasarımın bütününe yansıtıldığını, yapım sürecinde geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanıldığını ifade etti. Türkiye'nin kültürünün, geleneklerinin ve misafirperverliğinin de ziyaretçilere aktarıldığını kaydeden Solak, Türkiye'nin ev sahipliğini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

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        ANADOLU'NUN İLKLERİYLE TARİHSEL YOLCULUK

        Türkiye Pavilyonu Küratörü Hasan Mert Kaya ise pavilyonun giriş bölümünde tarihsel birikimi temsil eden ikonik unsurların ve objelerin yer aldığını ifade etti. İç mekanda ise sanat eserleri, fiziksel anlatım alanları ve dijital unsurlarla zenginleştirilen içeriklerin ziyaretçilerle buluşturulduğunu kaydetti. Kaya, pavilyonun çıkış noktasını şu sözlerle anlattı: "Türkiye Pavilyonu'nu oluştururken çıkış noktamız ilkler oldu, Anadolu'nun ilkleri oldu. İlk buluşmanın Anadolu'da gerçekleşmiş olması, ilk eşyanın zanaat ve sanatla ifade edilişinin en erken örneklerinin Anadolu'da ortaya çıkması, suyla ilişkinin, su mimarisinin ve suyun kontrol edilmesinin yine Anadolu'da gerçekleşmiş olması, buğdayın ilk Anadolu topraklarında evcilleştirilerek tarımının yapılması gibi ilkler üzerine kurduğumuz bir anlatımız var."

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        MİMARİ TASARIMDA SIFIR ATIK YAKLAŞIMI

        Türkiye Pavilyonu'nun kültürel anlatısını tamamlayan en önemli unsurlardan biri de sürdürülebilir mimari tasarımı oldu. Pavilyonun tasarımını gerçekleştiren Mimar Bünyamin Atan, projede kültürel kimlik ile yapısal kültürü bir arada ifade etmeyi hedeflediklerini belirtti. Kullanılan malzemelerin önemli bölümünün atıklardan elde edildiğini anlatan Atan, tasarımın çevresel yaklaşımını şu sözlerle aktardı: "Gördüğünüz ana kaideler ve sergi kaidelerinin hepsi hafriyat atığı ve maden atığı topraklardan elde ediliyor. Metaller, hurdadan elde edilmiş metaller, ahşap paneller, kahve posasıyla üretilmiş paneller. Böylelikle olabildiğince Sıfır Atık yaklaşımını benimsedik, karbon ayak izinin minimum olmasını sağladık. Üretilen sergi elemanları bile yine bölgesinden, topraklarından getirtilerek üretildi."

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        YABANCI ZİYARETÇİLERDEN SIFIR ATIK UYGULAMALARINA ÖVGÜ

        Pavilyonu ziyaret eden Alman katılımcı Oliver Rieche, COP31'in iklim değişikliği ve çevrenin korunması gündemiyle Türkiye Pavilyonu'nun yaklaşımının örtüştüğünü belirterek, "Son derece estetik. Renklerine bayıldım. Bu yüzden kesinlikle cazibe merkezi. Umarım diğer pavilyonlar da bu anlayışı benimser. Çünkü bu açıkça önem taşıyan bir konu" açıklamasında bulundu. Pakistanlı katılımcı Anam Tariq de Türkiye Pavilyonu'nda karşılaştığı Sıfır Atık uygulamalarından etkilendiğini belirterek, “Burada yapılan sanat eserleri sıfır atıkla üretilmiş. Çok mutlu oldum. Çünkü tüm bu konferans iklim değişikliği ve çevreyi korumak üzerine. Pavilyonunuz aslında bunu fiilen uygulayan bir yer. Herkese çok sevimli hediyelikler veriyorsunuz ve hiçbir şeyi israf etmeden eserler ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla bu gerçekten takdire şayan" ifadelerini kullandı. İklim finansmanı, yeşil finansman ve çevresel sürdürülebilirlik üzerine araştırmalar yaptığını da belirten Tariq, “Tüm bunları görmekten son derece mutlu oldum ve büyük bir ilgi duydum" dedi.

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