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        COP31'de 'Yeşil Bölge' hareketliliği

        ANTALYA'da düzenlenen COP31'in 'Mavi Bölge'sinde etkinliklere ara verilirken, halka açık 'Yeşil Bölge'de etkinlikler sürdü. Yeşil Bölge girişindeki atlı polis birimi ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:15 Güncelleme:
        COP31'de 'Yeşil Bölge' hareketliliği

        ANTALYA'da düzenlenen COP31'in 'Mavi Bölge'sinde etkinliklere ara verilirken, halka açık 'Yeşil Bölge'de etkinlikler sürdü. Yeşil Bölge girişindeki atlı polis birimi ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda devam ediyor. Türkiye COP31'e 527 bin metrekare alanı Mavi Bölge, 582 bin metrekare alanı da Yeşil Bölge olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin metrekare alanda ev sahipliği yapıyor.

        Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen, resmi müzakere alanı olarak planlanan Mavi Bölge içerisinde, devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşlar küresel iklim politikasını şekillendiren resmi müzakereleri yürütüyor. Mavi Bölge'ye tüm zirve boyunca ülke delegasyonlarıyla birlikte toplamda 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

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        Yeşil Bölge'de ise özel sektör, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, gençlik temsilcileri, teknoloji girişimleri ve yenilikçileri iklim çözümlerini paylaşmak, ortaklıklar kurmak ve yenilikçi projeleri sergilemek için buluşuyor. Türkiye'nin Yeşil Bölge'sini 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.

        15 Kasım'da Mavi Bölge'deki etkinliklere ara verilirken, halka açık Yeşil Bölge'deki etkinlikler ise devam etti. Özellikle Yeşil Bölge girişindeki atlı polis birimi ziyaretçilerden ilgi gördü. Alana gelen konuklar, ülke pavilyonlarını ziyaret edip, etkinlikleri izleme imkanı buldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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