COP31 Başkanı Kurum, CNN International'e konuştu: "Bizim için başarı Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığıdır"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, diplomatik gündemde önemli bir yer edinirken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları da uluslararası medyada manşetlere taşınıyor.

CNN International'dan Becky Anderson'a röportaj veren Kurum, COP31 Başkanlığı'nın "2035'e kadar enerjide yüzde 35 elektrifikasyon" hedefini anlattı. Anderson'un, "Sizin için başarı tam olarak ne anlama gelecek" sorusuna Kurum, "İşin özü evet biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz, Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" cevabını verdi.

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Ülkelerin iklim krizinin etkilerine hazırlanmak için NATO'nun savunma bütçesi hassasiyeti göstermesi gerektiğine bir kez daha vurgu yapan Kurum, "Yaşayacak bir doğanız yoksa (savunma) bütçeleri artırmanın ne anlamı var" ifadesini kullandı.