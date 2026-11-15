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        Antalya'da COP31 kapsamında deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kentte deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Antalya'da COP31 kapsamında deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kentte deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.

        Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Sualtı Sporları Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar deniz dibinde temizlik çalışması yaptı, çocuklar da kıyı temizliğine destek vererek çöpleri topladı.

        Dalgıçlar, denizden plastik şişe, içecek kutuları ile kıyafet ve çeşitli atıklar çıkardı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim İlhami Koç, Antalya'nın yüzyılda bir yaşanabilecek organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptığını belirterek, COP31'in Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen, çevre ve iklim değişikliği konularının ele alındığı önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

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        Deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin yıl içerisinde 5 kez gerçekleştirildiğini belirten Koç, "Dalgıçlarımız deniz dibinde temizlik yaparken, biz de çocuklarımızla kıyı temizliğini gerçekleştirdik. Netice itibarıyla bu deniz bizim. Geleceğe bir nefes olmamız lazım. Mavi bizim, yeşil bizim. Dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olan şehirde yaşıyoruz. Burası bu nedenle tercih edildi." dedi.

        Etkinlik, denizde Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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