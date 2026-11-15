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        Bisikletle COP30 Belem'den COP31 Antalya'ya Kıtalar aşıldı, iklim bayrağı Antalya'ya ulaştı

        Brezilya'da COP30'un yapıldığı Belem kentinden 28 Mayıs'ta yola çıkan 'The COP31 Bike Ride' adlı bisikletli grup, binlerce kilometre yolu pedallayarak COP31'in yapıldığı Antalya'ya ulaştı. Uluslararası vatandaş girişimi olan grup imzalı sembolik iklim bayrağını ve farklı ülkelerden topladıkları mektupları COP Başkanı ve Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teslim etti. Ekibe teşekkür eden Kurum, "Mayıstan beri bisiklet sürüyorlar. Çok kıymetli, çok değerli. COP30'dan COP31'e giden yolda açıkçası tüm dünyaya bu farkındalığı gösterdiler" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Bisikletle COP30 Belem'den COP31 Antalya'ya Kıtalar aşıldı, iklim bayrağı Antalya'ya ulaştı

        Brezilya'da COP30'un yapıldığı Belem kentinden 28 Mayıs'ta yola çıkan 'The COP31 Bike Ride' adlı bisikletli grup, binlerce kilometre yolu pedallayarak COP31'in yapıldığı Antalya'ya ulaştı. Uluslararası vatandaş girişimi olan grup imzalı sembolik iklim bayrağını ve farklı ülkelerden topladıkları mektupları COP Başkanı ve Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teslim etti. Ekibe teşekkür eden Kurum, "Mayıstan beri bisiklet sürüyorlar. Çok kıymetli, çok değerli. COP30'dan COP31'e giden yolda açıkçası tüm dünyaya bu farkındalığı gösterdiler" dedi.

        Uluslararası bir girişim gurubu olan The COP31 Bike Ride, COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Belem kentinden 28 Mayıs'ta 10 bisikletle yola çıktı. Bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını, karbon ayak izinin düşürülmesini amaçlayan ekip, açık denizleri yelkenliler ile geçti. Avrupa, Güney Amerika ve Orta Asya'dan katılımcıların yer aldığı organizasyonda yer alan ekip 7 Ekim'de Türkiye'ye ulaştı. Bakan Kurum buluşmanın görüntülerini, "Pedallar ortak evimiz için çevrildi. 28 Nisan'da Brezilya Belem'den yola çıkan bayrağı COP31'de gururla devraldık. Şimdi sıra sınırları aşan bu küresel farkındalığı yarınlara taşımakta" mesajıyla paylaştı.

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        İklim bayrağını COP31 Başkanı Kurum'a teslim ettiler

        COP31'in yapıldığı Antalya'ya gelen bisikletliler, COP31 Alanı'ndaki Mavi Bölge'de COP31 Başkanı Murat Kurum ile bir araya gelip, sembolik bayrak ile talep mektup ve imzalarını teslim etti. Grubun sözcüsü ve Türkiye Koordinatörü Nihan Lafçı, "COP31 Antalya'dayız. COP31 bisiklet sürüşünün bayrağı Brezilya Belen'den COP30'un yapıldığı yerden çıktı. Ve biz bisikletlerimizle 28 Mayıs'tan beri taşıyoruz bu bayrakları ve şimdi son olarak, son kişi olarak bayrağı Sayın Murat Kurum'a devrediyorum" dedi.

        COP31 Başkanı Murat Kurum, grubun emeğinin çok kıymetli olduğunu belirterek katılımcılara şöyle seslendi: "Burada arkadaşlarımızın imzası var. Mayıstan beri bisiklet sürüyorlar. Çok kıymetli, çok değerli. COP30'dan COP31'e giden yolda açıkçası tüm dünyaya bu farkındalığı gösterdiler. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de bu bayrağı alacağız ve geleceğimiz için çocuklarımız için, gençlerimiz için daha güzelinin hayalini kuracağız ve burada da gereken adımları hep birlikte atacağız."

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        Mektupları ulaştırdılar

        Grubun sözcüsü ve Türkiye Koordinatörü Nihan Lafçı da binlerce kilometre katettiklerini, yol boyunca belediyelerle görüşme yaptıklarını belirtti. Lafçı, bir araya geldikleri farklı ülkelerden insanlardan bisikletli ulaşıma öncelik verilmesi yönünde talep mektubu topladıklarını ve Bakan Kurum'a teslim ettiklerini söyledi.

        "Elektrifikasyon konusunu işliyoruz"

        Mektupları da alan COP31 Başkanı Kurum, "Elektrifikasyon konusunu işliyoruz. 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması hedefimiz var. Bunun içinde mikro mobilte var, bisiklet var, bisiklet yolu var. Dolayısıyla ilk günden beri bu iradeyi ortaya koyduk. Hedefimiz 2035 yılına geldiğimizde şehirlerimizde, dünyamızın her noktasında bisikletle ulaşımını kolaylaştırmak ve buna ilişkin kararlılığı ortaya koymaktır. Ben tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum desteğiniz için" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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