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        Bisikletle kıtaları aşan iklim bayrağı, Antalya'ya ulaştı

        BREZİLYA'da COP30'un yapıldığı Belem kentinden 28 Mayıs'ta yola çıkan 'The COP31 Bike Ride' adlı bisikletli grup, binlerce kilometre yolu pedalla aşarak COP31'in yapıldığı Antalya'ya ulaştı. Grup, imzalı sembolik iklim bayrağını ve farklı ülkelerden topladıkları mektupları COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teslim etti. Ekibe teşekkür eden Bakan Kurum, "COP30'dan COP31'e giden yolda tüm dünyaya bu farkındalığı gösterdiler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Bisikletle kıtaları aşan iklim bayrağı, Antalya'ya ulaştı

        BREZİLYA'da COP30'un yapıldığı Belem kentinden 28 Mayıs'ta yola çıkan 'The COP31 Bike Ride' adlı bisikletli grup, binlerce kilometre yolu pedalla aşarak COP31'in yapıldığı Antalya'ya ulaştı. Grup, imzalı sembolik iklim bayrağını ve farklı ülkelerden topladıkları mektupları COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teslim etti. Ekibe teşekkür eden Bakan Kurum, “COP30'dan COP31'e giden yolda tüm dünyaya bu farkındalığı gösterdiler" dedi.

        Uluslararası bir girişim gurubu olan The COP31 Bike Ride, COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Belem kentinden 28 Mayıs'ta 10 bisikletle yola çıktı. Bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını, karbon ayak izinin düşürülmesini amaçlayan ekip, açık denizleri yelkenlilerle geçti. Avrupa, Güney Amerika ve Orta Asya'dan katılımcıların yer aldığı organizasyondaki ekip, 7 Ekim'de Türkiye'ye ulaştı.

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        COP31'in yapıldığı Antalya'ya gelen bisikletliler, COP31 Alanı'ndaki Mavi Bölge'de COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelip, sembolik bayrak ile talep mektup ve imzalarını teslim etti. Grubun sözcüsü ve Türkiye Koordinatörü Nihan Lafcı, "COP31 Antalya'dayız. COP31 bisiklet sürüşünün bayrağı Brezilya Belem'den COP30'un yapıldığı yerden çıktı. Biz bisikletlerimizle 28 Mayıs'tan beri taşıyoruz bu bayrakları ve şimdi son olarak, son kişi olarak bayrağı Sayın Murat Kurum'a devrediyorum" dedi.

        'TÜM DÜNYAYA BU FARKINDALIĞI GÖSTERDİLER'

        COP31 Başkanı Murat Kurum, grubun emeğinin çok kıymetli olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Kurum, "Burada arkadaşlarımızın imzası var. Mayıstan beri bisiklet sürüyorlar. Çok kıymetli, çok değerli. COP30'dan COP31'e giden yolda, tüm dünyaya bu farkındalığı gösterdiler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de bu bayrağı alacağız ve geleceğimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için daha güzelinin hayalini kuracağız ve burada da gereken adımları hep birlikte atacağız" diye konuştu.

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        MEKTUPLARI ULAŞTIRDILAR

        Grubun sözcüsü ve Türkiye Koordinatörü Nihan Lafcı da binlerce kilometre katettiklerini, yol boyunca belediyelerle görüşme yaptıklarını belirtti. Lafcı, bir araya geldikleri farklı ülkelerden insanlardan bisikletli ulaşıma öncelik verilmesi yönünde talep mektubu topladıklarını ve Bakan Kurum'a teslim ettiklerini de söyledi.

        'ELEKTRİFİKASYON KONUSUNU İŞLİYORUZ'

        Mektupları da alan COP31 Başkanı Kurum, “Elektrifikasyon konusunu işliyoruz. 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması hedefimiz var. Bunun içinde mikromobilite var, bisiklet var, bisiklet yolu var. Dolayısıyla ilk günden beri bu iradeyi ortaya koyduk. Hedefimiz 2035 yılına geldiğimizde şehirlerimizde, dünyamızın her noktasında bisikletle ulaşımını kolaylaştırmak ve buna ilişkin kararlılığı ortaya koymaktır. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, desteğiniz için" ifadelerini kullandı.

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        COP31 Başkanı Murat Kurum, buluşmanın görüntülerini, 'Pedallar ortak evimiz için çevrildi. 28 Nisan'da Brezilya Belem'den yola çıkan bayrağı COP31'de gururla devraldık. Şimdi sıra, sınırları aşan bu küresel farkındalığı yarınlara taşımakta' mesajıyla sanal medya hesaplarından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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