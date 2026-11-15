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        Türkiye, iklim eğitiminde 100'üncü ülke

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'nin, UNESCO öncülüğündeki Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100'üncü ülke olarak katılması gündeme geldi. Dünya genelinde 112 bin okulun yeşil okul standartlarına ulaştığı ortaklıkla, iklim değişikliği eğitiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Türkiye, iklim eğitiminde 100'üncü ülke

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'nin, UNESCO öncülüğündeki Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100'üncü ülke olarak katılması gündeme geldi. Dünya genelinde 112 bin okulun yeşil okul standartlarına ulaştığı ortaklıkla, iklim değişikliği eğitiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan açıklamada, COP31 kapsamında 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen Yeşil Eğitim Ortaklığı'nın 4'üncü yıllık toplantısında, Türkiye'nin 100'üncü üye ülke olarak ortaklığa katılmasının planlandığı belirtildi. UNESCO'nun güncel verilerine göre ortaklık, 100 ülke ve 2 binden fazla kuruluşu kapsıyor.

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        112 BİN OKUL

        UNESCO verilerine göre; 98 ülkede 112 bin okul, yeşil okul kalite standardına uygun hale geldi. Ortaklığın hedefi, 2030 yılına kadar bütün ülkelerdeki okulların yüzde 50'sinin yeşil okul standartlarına ulaşmasını sağlamak. Yeşil Eğitim Ortaklığı kapsamında okulların çevre dostu hale getirilmesi, iklim değişikliğinin müfredata dahil edilmesi, öğretmenlerin iklim konusunda eğitilmesi ve toplum genelinde çevre bilincinin artırılması amaçlanıyor. UNESCO'nun verilerine göre öğretmenlerin yüzde 95'i iklim değişikliğinin öğretilmesini önemli bulurken, yüzde 30'undan azı bu konuda kendisini yeterince hazır hissediyor.

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        FİNANSMAN YETERSİZ

        UNESCO, iklim finansmanının yüzde 2'sinden azının eğitim sektörüne ayrıldığına dikkati çekti. İklim değişikliğiyle mücadelede gelecek kuşakların bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapılarak, eğitime daha fazla kaynak ayrılması gerektiği belirtildi.

        ANTALYA PROTOKOLÜ

        COP31 kapsamında gündeme gelen Antalya Eylem Protokolü ile öğretmenlerin iklim eğitimindeki rolünün güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve ülkelerin yeşil eğitim çalışmalarının izlenmesi hedefleniyor. UNESCO, iklim eğitimindeki küresel gelişmeleri değerlendirecek ilk kapsamlı raporunu 2030 yılında yayımlamayı planlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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