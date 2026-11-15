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        Rusya'da riskli denilerek tümörleri tamamen alınamayan hasta Antalya'da sağlığına kavuştu

        GÜLSEM ADAM - Rusya'da riskli olduğu gerekçesiyle vücudundaki tümörleri tamamen temizlenemeyen Rus kadın, Antalya'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Rusya'da riskli denilerek tümörleri tamamen alınamayan hasta Antalya'da sağlığına kavuştu

        GÜLSEM ADAM - Rusya'da riskli olduğu gerekçesiyle vücudundaki tümörleri tamamen temizlenemeyen Rus kadın, Antalya'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Ülkesinde ince bağırsak nöroendokrin tümörü tanısı konulan 68 yaşındaki Amina Esatova'nın yapılan operasyonda riskli bölgede olduğu için tümörleri tamamen temizlenemedi.

        Esatova ve ailesi bunun üzerine yaptıkları araştırma sonucu Antalya'da yaşayan yakınlarından bu ameliyatın Türkiye'de yapılabileceği bilgisini aldı.

        Antalya'ya gelen ve tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (AEAH) başvuran hastaya gerekli tetkikler yapıldı.

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        AEAH Başhekimi ve gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Orhan Aras ve ekibi, gerçekleştirdikleri ameliyatla riskli bölgedeki tümörlerin tamamını temizledi.

        - "Hafta sonu oluşturduğumuz ekiple büyük bir ameliyat yaptık"

        Başhekim Aras, AA muhabirine, yaptıkları değerlendirme sonucunda hastaya operasyonun zorlu ve riskli olacağı bilgisini verdiklerini söyledi.

        Bu tür ameliyatlarda tecrübeli olduklarını belirten Aras, "Hastayı sağlık turizmi bünyesini alarak hafta sonu oluşturduğumuz bir ekiple büyük bir ameliyat yaptık. Hastamız tamamen şifa bulmuş bir şekilde taburcu oldu. Yarasını kontrol ettik, herhangi bir sıkıntısı yok. Patoloji sonucuna göre de medikal tedavisine devam edeceğiz ama cerrahi olarak mevcut tüm tümör temizlendi." dedi.

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        Bütün ince bağırsak damarlarını kapatan tümör nedeniyle hastanın geri dönüşü olmayacak ince bağırsak yetersizliğiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Aras, kötü huylu tümörün sorunsuz alındığını ifade etti.

        - "Tümör hayati damarların üzerinde 'çıkarılamaz' denilen yerlerdeydi"

        AEAH Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Rıdvan Yavuz ise operasyonda başta Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği olmak üzere diğer alanların multidisipliner bir şekilde çalıştığını kaydetti.

        Operasyonun 5 kişiyle yaklaşık 4 saat sürdüğünü dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

        "Tümör hayati damarların üzerinde 'çıkarılamaz' denilen yerlerdeydi. Çok ciddi cerrahi bir işlem yaptık. Çok hayati bir operasyonu, komplikasyonsuz sonlandırdık. Bugün hastamızın 13. gün kontrollerini yaptık, dikişleri de gayet iyiydi. Her şey yolunda, bundan sonraki onkolojik takiplerini ve cerrahi takiplerini yapabilecek tüm ekip ve donanıma sahibiz. Sağlık turizmi açısından her şekilde hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz."

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        - "Sağlıklı bir şekilde ayaktayım, ömrüm daha da uzadı"

        Türk hekimlerinin başarılı operasyonu ile yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Esatova, "Hastalığıma 3 sene teşhis konulamadı, Rusya'nın bir yerinden başka bir yerine gitmek zorunda kaldım. Sonra Antalya'da bu ameliyatın başarılı bir şekilde yapıldığını öğrendim. Görüyorsunuz sağlıklı bir şekilde ayaktayım, ömrüm daha da uzadı. Bütün ekipten çok memnunum, hepsi çok yakından ilgilendi, çok güzel bir operasyonla sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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