Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin Akdeniz ülkelerinin "Yangın Koordinasyon Merkezi" olması hedefleniyor

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin Akdeniz ülkelerinin "Yangın Koordinasyon Merkezi" olması hedefleniyor

        GÜLSEM ADAM - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin, Akdeniz ülkelerinde çıkabilecek büyük orman yangınlarında uluslararası koordinasyon merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin Akdeniz ülkelerinin "Yangın Koordinasyon Merkezi" olması hedefleniyor

        GÜLSEM ADAM - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin, Akdeniz ülkelerinde çıkabilecek büyük orman yangınlarında uluslararası koordinasyon merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

        Karacabey, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yürüttüğü çalışmaları anlattı.

        Merkezin 14 yıldır hizmet verdiğini belirten Karacabey, burada orman yangınlarıyla mücadele eden işçi ve uzmanlara eğitim verildiğini söyledi.

        REKLAM

        Merkezin uluslararası alanda da önemli bir eğitim üssü olduğunu vurgulayan Karacabey, bugüne kadar 23 ülkeden 252 uzmana eğitim verildiğini kaydetti.

        Dünyanın birçok bölgesinde orman yangını riskinin arttığına, yangınların daha yıkıcı hale geldiğine dikkati çeken Karacabey, bu afetlerle mücadelenin ülkelerin tek başlarına yürütebilecekleri bir çalışma olmaktan çıktığını vurguladı. Karacabey şöyle konuştu:

        "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile yaptığımız görüşmelerde bu merkezin teknik ve fiziki kapasitesinin artırılarak daha fazla ülkeye, daha fazla ülkenin yangın uzmanlarına eğitim verebilecek bir hale dönüştürülmesini kararlaştırdık. Merkezin sadece bir eğitim merkezi olmanın ötesinde bölgemizde çıkabilecek, Akdeniz bölgesinde, Akdeniz ülkelerinde çıkabilecek büyük yangınlarda Uluslararası Koordinasyon Merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Yangın öncesinde eğitimler ve ortak tatbikatlarla hazırlık yapılmazsa müdahale için gelen takviye ekipler birbiriyle koordineli çalışamayabiliyor. Bunun önüne geçmek için FAO ile merkezimizi eğitim, koordinasyon ve yönetim alanlarında daha işlevsel hale getirmek için çalışıyoruz."

        REKLAM

        COP31 kapsamında merkezi ziyaret eden yabancı konuklardan kendi ülkelerinde de eğitim verilmesi yönünde talepler aldıklarını anlatan Karacabey, Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinden uzmanlara eğitimler düzenlediklerini belirtti.

        ABD'li konukların da Türkiye'nin kullandığı sistemin kendi ülkelerinde uygulanması ve geliştirilmesi konusunda işbirliği teklifinde bulunduğunu aktaran Karacabey, Türkiye'nin 187 yıllık ormancılık ve orman yangınlarıyla mücadele tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Karacabey, ABD'nin de büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalan ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine değindi.

        REKLAM

        2026 yılında meydana gelen orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğunu bildiren Karacabey, vatandaşları yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Lise öğrencileri, kutup buzullarındaki kırılm...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Lise öğrencileri, kutup buzullarındaki kırılm...
        Rusya'da riskli denilerek tümörleri tamamen alınamayan hasta Antalya'da sağ...
        Rusya'da riskli denilerek tümörleri tamamen alınamayan hasta Antalya'da sağ...
        Kurum: 'Antalya'da işler değişti' diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim...
        Kurum: 'Antalya'da işler değişti' diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim...
        Yapay zeka hematolojide tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağlıyor
        Yapay zeka hematolojide tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağlıyor
        810 gram doğan Çağan bebek, 100 gün sonra annesinin kucağına kavuştu
        810 gram doğan Çağan bebek, 100 gün sonra annesinin kucağına kavuştu
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gençler iklim diplomasisinde uluslararası ağ...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gençler iklim diplomasisinde uluslararası ağ...