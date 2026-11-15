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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gençler iklim diplomasisinde uluslararası ağ kurmayı hedefliyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan Genç Diplomasi Derneği üyeleri, dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle bir araya gelerek iklim diplomasisi alanında uluslararası işbirliği ağı oluşturmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gençler iklim diplomasisinde uluslararası ağ kurmayı hedefliyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan Genç Diplomasi Derneği üyeleri, dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle bir araya gelerek iklim diplomasisi alanında uluslararası işbirliği ağı oluşturmayı amaçlıyor.

        Lise ve üniversite öğrencilerinin diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında gelişimlerini destekleyen Genç Diplomasi Derneği, COP31 kapsamında gençler arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirme hedefiyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

        Dernek üyeleri, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve sıfır atık gibi küresel meselelerde farklı ülkelerden gençlerle fikir alışverişinde bulunarak geleceğin diplomasi aktörleri arasında güçlü bağlar kurulmasına katkı sunuyor.

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        Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, AA muhabirine, Türkiye genelinde diplomasiye ilgi duyan gençleri bir araya getirdiklerini, akademik ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Gençlerin gelecekte Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Bilir, COP31'in farklı ülkelerden gençlerle tanışmak ve işbirliği geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

        - Ortak sorunlara çözüm geliştirmek hedefleniyor

        Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31'de gençler olarak yer aldıklarını ifade eden Bilir, şöyle konuştu:

        "COP31'de yaklaşık 20 kişilik delegasyonumuzla dünyanın dört bir yanından gelen gençlerle tanışıyor, onları gençlik diplomasisi ekosistemine davet ediyoruz. Türkiye'nin bugün bir sıfır atık iddiası var. Bu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ortaya konulmuş bir vizyon. Biz aslında bu Sıfır Atık hareketinin bugünden çok yarınların meselesi olduğuna inanıyoruz çünkü bu hareketi olması gerektiği gibi yaşatamazsak bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecek olan biz ve bizden sonraki nesiller."

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        Farklı ülkelerden gençlerle ön yargılardan uzak ilişkiler kurmayı ve ortak sorunlara çözüm geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bilir, COP31 kapsamında sivil toplum kuruluşları ve devlet temsilcileriyle de görüşme imkanı bulduklarını kaydetti.

        - Geleceği gençlerin dilinden tartışıyorlar

        Derneğin Medya Birimi Üyesi Eslem İnci Göktepe de COP31'in farklı ülkelerden gençleri, liderleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğini söyledi.

        Bu buluşmayı geleceğe yönelik fikirlerin paylaşılması açısından fırsat olarak gördüklerini belirten Göktepe, "Biz de diplomasi alanında geleceği nelerin şekillendirebileceğini gençlerin dilinden ve gençler arasında konuşarak kararlaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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