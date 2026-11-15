Kocagöz döneminde Kepez'in alt yapısına 766 kilometrelik yatırım

Kepez Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü güçlü iş birliğiyle ilçenin altyapısını geleceğe hazırlıyor. Bu kapsamda 200 kilometre doğal gaz, 100 kilometre elektrik, 115 kilometre fiber internet, 260 kilometre içme suyu, 85 kilometre kanalizasyon ve 6 kilometre yağmur suyu hattı inşa edildi. Başkan Mesut Kocagöz, alt yapı çalışmalarıyla Kepez'in bugünkü ihtiyaçlarına çözüm üretirken, geleceğine de sağlam bir temel oluşturduklarını söyledi.

Enerji ve iletişimde güçlü alt yapı

Kepez'in enerji altyapısının güçlendirilmesi kapsamında Enerya tarafından ilçeye 200 kilometrelik doğal gaz hattı kazandırıldı. Doğal gaz şebekesinin genişletilmesiyle daha fazla hanenin temiz, ekonomik ve çevreci enerjiye ulaşması sağlandı. CK Akdeniz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla da 100 kilometrelik elektrik hattı ilçenin enerji ağına eklendi. Güçlendirilen elektrik altyapısıyla enerji arzının güvenilirliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması hedeflendi. İlçenin dijital dönüşümüne katkı sunan yatırımlar kapsamında ise 115 kilometrelik fiber internet altyapısı oluşturuldu. Hızlı ve güçlü internet erişimini destekleyen bu yatırımla Kepez'in dijital altyapısı da önemli ölçüde güçlendirildi.

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İçme suyu ve kanalizasyon alt yapısı güçleniyor

Kepez'in su ve atık su altyapısına yönelik yatırımlar da aralıksız devam ediyor. ASAT tarafından ilçeye 260 kilometre içme suyu hattı, 85 kilometre kanalizasyon hattı ve 6 kilometre yağmur suyu hattı kazandırıldı. Bu çalışmalarla vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin desteklenmesi, atık su altyapısının geliştirilmesi ve yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi amaçlanıyor. Özellikle yoğun yağışların oluşturabileceği risklere karşı yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi, Kepez'in afetlere karşı daha dirençli bir kent haline gelmesi açısından önem taşıyor.

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Kurumlar arası güçlü koordinasyon

Kepez'in altyapısına yönelik yatırımlar, belediye ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Enerji, iletişim ve su hizmetlerini kapsayan çalışmalarla ilçenin yalnızca bugünkü ihtiyaçları değil, gelecekteki büyümesi ve gelişimi de gözetiliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçenin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek için kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, altyapı yatırımlarının Kepez'in geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Kocagöz, daha modern, güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir Kepez için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.