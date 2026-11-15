Ölümlü kaza sonrası aileden 'adalet' çağrısı: Alkollü, kendini bilmez biri kardeşime çarpıp katletti

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl karıştığı kazanın ardından durmayıp, pazara hızla giren alkollü sürücü B.Y.'nin çarptığı Mehmet Erzik (51) yakınları ve avukatları, şüphelinin gerekli cezayı almasını istediklerini söyledi. Erzik'in kardeşi Abdullah Erzik, "Biz ekmeğimizin peşindeydik ama o gün bir sarhoş, alkollü, kendini bilmez biri kardeşime çarpıp onu katletti" dedi.

Kaza, 11 Eylül 2025 tarihinde sabaha karşı Kemer'in Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Bir gece kulübünden çıkan B.Y. yönetimindeki cip, karşı şeritten gelen F.I.'nın kullandığı motosiklete çarptı. Refleksle motosikletten atlayan F.I. hafif yaralı kurtulurken, cipin altında kalan motosiklet sürüklendi. Olay yerinden hızla uzaklaşan B.Y., polis kontrol noktasını görünce hızını artırdı. Kontrol noktasından yaklaşık 650 metre ileride, pazar hazırlığı yapan Mehmet Erzik'e, cip çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Erzik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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1.69 PROMİL ALKOLLÜ

Alkolmetre kontrolü yaptırmayan sürücü B.Y.'nin, kazadan 2 saat sonraki kan tahlilinde 1.69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından aliyeye sevk edilen B.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. B.Y. hakkında 'Olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'DURMAK YERİNE HIZINI DAHA DA ARTIRIYOR'

Davanın 17 Kasım tarihinde görülecek duruşması öncesinde açıklama yapan maktulün ailesinin avukatlarından Nesibe Bahadır, "Tutuklu şahıs 'olası kastla insan öldürme'den yargılanıyor. Bizce doğrudan kastla gerçekleşen bir cinayet söz konusu. Kazanın hemen öncesinde gece kulübünden çıkan bu şahıs, önce bir motora çarpıyor. Motor sürücüsü, ufak yaralanmayla kurtuluyor. Hemen sonra durmak yerine, araçta yanındaki kadının da söylediğine göre 'Ehliyetim gider' çekincesiyle 120-130 kilometre hızla yoluna devam ediyor. Normalde pazar kurulan ve geçilmesi yasak olan bir caddeye doğru ilerliyor. Gece ekmeğinin peşinde olan Mehmet Erzik'e, 130 kilometre hızla çarparak ölümüne sebep oluyor. Durmak yerine hızını daha da artırıyor; olay yerinde fren izi yok. Pazar demirlerine çarparak durabiliyor. 50 kilometre hız sınırı olan yerde 130 kilometreyle gittiği açıkça belli. Artı, 'Alkollü değilim, ben hiç içmedim' diyen şahsın kanında 1.69 promil alkol olduğu da raporla belli. Mağdur aileyle birlikte; anne, üniversite öğrenimi gören çocuk ve lise çağında olan diğer çocuk adalet bekliyor. Biz de ailenin yanında bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

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'FRENLERDE HERHANGİ BİR SORUN YOK'

Erzik ailesinin diğer avukatı Mazlum Kantarcı ise yüksek hızda seyreden B.Y.'nin aracının pazar direklerine vurarak durduğunu belirterek, "Arabadan inip sürünerek pazar tezgahlarının altında kaçarken yakalanıyor. Devamında sulh ceza hakimliğinde 'Zararım ne olacak' şeklinde savunma yapıyor. Öncesinde alkolmetreyi üflememesi, kimlik bilgilerini polislere bildirmemesi, kan tahlilinde 1.69 promil alkollü çıkmasına rağmen ısrarla 'Ben alkol almadım' şeklinde iddialarda bulunması dikkat çekici. Devamında soruşturma aşamasında frenlerin tutmadığı şeklinde iddialarda bulunmuştur. Sunduğumuz dilekçeler doğrultusunda araç kontrolden geçirildi. Fren sisteminde herhangi bir sorun bulunmadığı hazırlanan raporda yer aldı. Kovuşturma aşamasında 'kontrolümü kaybettim' şeklinde gülünç ifadelerde bulunmuştur" diye konuştu.

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'HAYATIM ALT ÜST OLDU'

Adaletin yerini bulması gerektiğini ifade eden Mehmet Erzik'in eşi Zeynep Erzik ise "Her şey ortadayken nasıl bu duruma gelindiğini ben anlamadım. Her şey kamera önünde, her şey Mobese'de görünüyor. Ben istiyorum cezasını çeksin. Onun için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. İki çocukla kaldım, hayatım alt üst oldu" dedi.

'ADALETE İNANCIMIZ TAM'

Mehmet Erzik'in kardeşi Abdullah Erzik de "Biz ekmeğimizin peşindeydik ama o gün bir sarhoş, alkollü, kendini bilmez biri kardeşime çarpıp onu katletti. Biz hukuki süreçte elimizden geleni yapıyoruz. Adaletin yerini bulacağına inancımız tam. Bu olayın hukuki boyutunun takibini hiçbir zaman bırakmayacağım, yıllar da geçse peşinde olacağım. Aile olarak kararımız bu. Şahsın gerekli cezayı almasını istiyoruz. Talebimiz bu yönde, adalet istiyoruz" diye konuştu.