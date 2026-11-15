Antalya'da KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Antalya'da törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, siyasi partilerin ve kurumların temsilcileri, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erkmen, buradaki konuşmasında, özgürlük, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünde büyük bir coşku ve mutluluk yaşadıklarını söyledi.

REKLAM

15 Kasım 1983'ün, Kıbrıs halkının varoluş mücadelesinin onur ve egemenlik yürüyüşünün taçlandığı gün olduğunu belirten Erkmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'ne huzur, barış, güvenlik ve özgürlük ortamında yaşama imkanı veren 1974 Barış Harekatı'nın gerçekleşmesini sağlayan ve kararlı liderliğini üstlenen başta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi, ayrıca kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli komutanlarını ve tüm askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Erkmen, KKTC'nin bir halkın özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik uğruna verdiği mücadelenin eseri olduğunu kaydetti.

REKLAM

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki tarihi, kültürel ve gönül bağlarının, ortak geçmişten aldığı güçle geleceğe taşınan en değerli miras olduğunu dile getiren Erkmen, "Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki sarsılmaz bağların ve garantörlük hakkının, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği açısından taşıdığı hayati önemi bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceğinin en önemli teminatı olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.