Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Antalya'da KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Antalya'da törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Antalya'da KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü Antalya'da törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, siyasi partilerin ve kurumların temsilcileri, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı.

        Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Erkmen, buradaki konuşmasında, özgürlük, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünde büyük bir coşku ve mutluluk yaşadıklarını söyledi.

        REKLAM

        15 Kasım 1983'ün, Kıbrıs halkının varoluş mücadelesinin onur ve egemenlik yürüyüşünün taçlandığı gün olduğunu belirten Erkmen, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'ne huzur, barış, güvenlik ve özgürlük ortamında yaşama imkanı veren 1974 Barış Harekatı'nın gerçekleşmesini sağlayan ve kararlı liderliğini üstlenen başta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi, ayrıca kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli komutanlarını ve tüm askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

        Erkmen, KKTC'nin bir halkın özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik uğruna verdiği mücadelenin eseri olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki tarihi, kültürel ve gönül bağlarının, ortak geçmişten aldığı güçle geleceğe taşınan en değerli miras olduğunu dile getiren Erkmen, "Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki sarsılmaz bağların ve garantörlük hakkının, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği açısından taşıdığı hayati önemi bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceğinin en önemli teminatı olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi

        Benzer Haberler

        Ölümlü kaza sonrası aileden 'adalet' çağrısı: Alkollü, kendini bilmez biri...
        Ölümlü kaza sonrası aileden 'adalet' çağrısı: Alkollü, kendini bilmez biri...
        Türkiye, iklim eğitiminde 100'üncü ülke
        Türkiye, iklim eğitiminde 100'üncü ülke
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim risklerine karşı sigorta sektörü "karar...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim risklerine karşı sigorta sektörü "karar...
        Kocagöz döneminde Kepez'in alt yapısına 766 kilometrelik yatırım
        Kocagöz döneminde Kepez'in alt yapısına 766 kilometrelik yatırım
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Lise öğrencileri, kutup buzullarındaki kırılm...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Lise öğrencileri, kutup buzullarındaki kırılm...
        Rusya'da riskli denilerek tümörleri tamamen alınamayan hasta Antalya'da sağ...
        Rusya'da riskli denilerek tümörleri tamamen alınamayan hasta Antalya'da sağ...