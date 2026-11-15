İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 Başkanı Kurum, CNN International'a konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün dünya artık karar almak mecburiyetinde. Gençler, toplumlar bizden bunu bekliyor. Bu koltuklara oturuyorsun, bu sorumlulukları alıyorsak gereğini yapmalıyız. Bu iradeyi biz, COP31 Başkanlığı olarak sergileyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'nda, CNN International kanalından Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı.

Kurum, ülkelerin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı hedef koyma ve harekete geçme iradesini sergilemede geç kalmaması gerektiğini vurguladı.

Her ülkenin imkanları ve önceliklerinin farklı olduğunu belirten Kurum, "Ama biz, global anlamda bu hedefleri yakalama iradesini ortaya koyuyoruz. Bunu koyduğumuzda emin olun, dünya çok daha iyi ve güvenli bir noktaya gelecek. Bugün bunu yapan ülkeler emin olun öne çıkıyor." diye konuştu.

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İklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın gelecek 50 yılının konuşulduğunu dile getiren Kurum, ülkelerin bu konuya liderlik ederse halkını mutlu edeceğini, edemezse bugünkü konumunu arar hale geleceğini söyledi.

"Fosil yakıtların önümüzdeki süreçte de enerji tablosunun bir parçası olmaya devam edeceğini kabul ediyor musunuz?" sorusuna Kurum, fosil yakıtların gelecekte önemli bir enerji aracı olacağını düşünmediğini belirterek yanıt verdi.

Yenilenebilir enerji çıkarma maliyetiyle, fosil yakıt maliyetine işaret eden Kurum, "Yenilenebilir enerji yarı yarıya daha ucuz. Ucuz olan bir şey varsa insanlar pahalıyı niye tercih etsin?" ifadesini kullandı.

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İnsanların ihtiyaçlarını karşılarken de ucuz ve kaliteli olanı tercih ettiğini kaydeden Kurum, "İhtiyacımı ne gideriyorsa, hangisi daha ucuzsa onu tercih ederiz. Dünya bunu tercih etmek zorunda kalacak." sözlerini sarf etti.

1000 megavatlık enerji maliyeti milyon doların üzerindeyken bugün yenilenebilir enerjiyle bu maliyetin 400 bin dolara düştüğüne dikkati çeken Kurum, elektrikli araçların ilk çıktığında 300 kilometre yol yaparken bugün 1100 kilometreyi zorladığını hatırlattı. Kurum, bu teknolojiyle birlikte, değişim ve dönüşümün de devam edeceğini vurguladı.

Murat Kurum, ülkeleri bu anlamda bir şeye zorlamaya gerek olmadığını, bunun kendiliğinden olacağını ifade etti.

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- "Şehirdeki dirençlilik artıyorsa, bizim için başarı olacak"

Bakan Kurum, bu noktada COP31'in uygulama hedefleri arasında yer alan 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması hedefinin önemine dikkat çekti.

Burada somut hedef koymak zorunda olunduğunu belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrifikasyon somut bir hedef. Neden somut bir hedef? Ben 2035 yılına kadar eğer dünya genelinde elektrifikasyonu yakaladığım zaman zaten fosil çıkacağım. Niye çıkacağım? Elektrifikasyon demek bunu da temiz enerjiden elde ediyor demek. Ulaşımda, sanayide, üretimde elektriğin yaygınlaşması demek. Fosil yakıtın da az kullanılması demek. Şimdi iki farkı anlayabiliyor musunuz? Yani birinde evet çıkış yol haritası çok kıymetli, çok değerli. Ama birinde somut bir ilerleme. Biri daldaki, biri eldeki kuş. O yüzden biz eldekine bakıyoruz. Eldeki daha kıymetli, daha önemli. Çünkü bugün dünya artık karar almak mecburiyetinde. Gençler, toplumlar bizden bunu bekliyor. Bu koltuklara oturuyorsak, bu sorumlulukları alıyorsak gereğini yapmalıyız. Buna ilişkin de bu iradeyi biz COP31 Başkanlığı olarak sergileyeceğiz. Sonuna kadar sergileyeceğiz ve insanlar buradan ayrıldıkları zaman 'Antalya'da bir şeyler değişti. Antalya'da kötü gidişata ilişkin bir karar alındı' diyebilsinler istiyoruz. O yüzden eylem gündemini önemsiyoruz. O yüzden hedeflerimizi önemsiyoruz. O yüzden 'uygulama' diyoruz."

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"10 gün sonra sizin için başarı tam olarak ne anlama gelecek?" sorusunu ise Kurum, şöyle yanıtladı:

"Burada alınan kararlar, sizin, benim, gençlerin hayatında eğer bir değişikliğe sebebiyet veriyorsa, bu bizim için başarı olacak. Bir çiftçi üründeki hasadını arttırabiliyorsa, başarı olacak. Şehirdeki dirençlilik artıyorsa, bizim için başarı olacak. Yenilenebilir enerji kullanım miktarı artıyorsa, buna ilişkin ülkeler bir irade ortaya koyuyorsa, başarı olacak. Daha güvenliğini sağlayabiliyorsak, başarı olacak. Yani bunu onlarca madde olarak sıralayabiliriz. İşin özü Antalya'dan 20 gün sonra ayrılacağız. 'Antalya'da bu kararları aldık' diyebileceğimiz, 'Antalya'da işler değişti' diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı."