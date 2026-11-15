COP31'de 33 yapay zeka modeline iklim testi

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), yapay zeka sistemlerinin iklim değişikliği konusunda verdiği bilgilerin doğruluğunu araştıran yeni bir çalışma açıklanacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından hazırlanan araştırmada, 33 yapay zeka modeli 13 dilde değerlendirildi.

UNESCO ve University College London (UCL) iş birliğiyle hazırlanan araştırma, yapay zeka sohbet robotlarının iklim değişikliği konusunda ne kadar güvenilir bilgiler verdiğini ortaya koymayı amaçlıyor. Araştırmanın sonuçları, 16 Kasım Pazartesi günü Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak.

REKLAM

33 YAPAY ZEKA

UNESCO'nun duyurusuna göre araştırmada, önde gelen 33 yapay zeka modeli incelendi. Modellerin iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel sorulara verdiği yanıtlar, farklı iklim politikalarının birleşik etkilerini değerlendirme becerileri ve yanlış yönlendirici kullanıcı ifadeleri karşısındaki davranışları araştırıldı.

13 DİLDE İNCELEME

Araştırmanın dikkat çekici bölümlerinden birini, yapay zekâ sistemlerinin 13 dilde verdiği yanıtların karşılaştırılması oluşturuyor. UNESCO, İngilizce ile diğer dillerde sunulan iklim bilgilerinin doğruluğu ve niteliği arasındaki farklılıkların da incelendiğini bildirdi.

REKLAM

YANLIŞ BİLGİ RİSKİ

Araştırmada, yapay zeka sistemlerinin kullanıcıların itirazları veya yönlendirici ifadeleri karşısında doğru bilimsel bilgilerden uzaklaşıp uzaklaşmadığı da ele alındı. UNESCO, iklim değişikliği gibi bilimsel uzlaşının önem taşıdığı konularda yapay zeka kaynaklı yanlış bilgilerin kamuoyunu yanıltma riskine dikkati çekti.

GAZETECİLERE BASKI

UNESCO'nun COP31 kapsamında paylaştığı verilere göre; araştırmaya katılan çevre gazetecilerinin yüzde 70'ten fazlasının, saldırı, tehdit veya baskıya maruz kaldığı belirlendi. Dünya genelinde 2009 yılından bu yana 44 çevre gazetecisinin öldürüldüğü belirtildi. UNESCO, iklim konusunda güvenilir bilgiye erişimin korunması için gazetecilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

REKLAM

SONUÇLAR PAZARTESİ

Yapay zekasistemlerinin iklim konusundaki güvenilirliğini inceleyen araştırmanın ayrıntıları, 16 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da COP31 Mavi Bölge'deki basın toplantısında açıklanacak. UNESCO, araştırmanın yanı sıra iklim dezenformasyonuyla mücadele ve çevre gazeteciliğinin desteklenmesine yönelik yeni çalışmalarını da tanıtacak.