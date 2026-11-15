Denizden kıyafet, plastik şişe ve alkollü içki kutuları çıkartıldı

ANTALYA'da COP31 kapsamında düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde dalgıçlar, denizden plastik şişe, kola ve alkollü içki kutuları ile kıyafet ve çeşitli atıklar çıkardı. Etkinliğe katılan çocuklar ise sahildeki çöpleri topladı.

Antalya'da COP31 kapsamında deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Sualtı Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar deniz dibinde temizlik çalışması yaptı. Etkinliğe katılan çocuklar da kıyı temizliğine destek vererek, atılan çöpleri topladı.

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'YÜZYILDA BİR YAŞANACAK ORGANİZASYON'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim İlhami Koç, Antalya'nın yüzyılda bir yaşanabilecek organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptığını belirterek, COP31'in Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen, çevre ve iklim değişikliği konularının ele alındığı önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Organizasyon kapsamında günlük yaklaşık 100 bin kişinin alanda bulunduğunu, 150 devlet başkanının ağırlandığını kaydeden Koç, çevre duyarlılığının artırılmasının önemine dikkati çekti.

YILDA 5 KEZ TEMİZLİK YAPILIYOR

Deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin yıl içerisinde 5 kez gerçekleştirildiğini belirten Koç, "Bunu iştirakçi belediyelerimiz ve sualtı kulübü derneklerimizle birlikte yapıyoruz. Bugün dalgıçlarımız deniz dibinde temizlik yaparken, biz de çocuklarımızla birlikte kıyı temizliğini gerçekleştirdik. Netice itibarıyla bu deniz bizim. Geleceğe bir nefes olmamız lazım. Mavi bizim, yeşil bizim. Dünyanın en iyi destinasyonlarından birine sahip bir şehirde yaşıyoruz. Burası bu nedenle tercih edildi" dedi.

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HALKI EXPO ALANINA DAVET ETTİ

Vatandaşları COP31 etkinliklerinin gerçekleştirildiği EXPO alanına davet eden Koç, "Oradaki katılımcıları, çevreyle ilgili çalışmaları görsünler. Evlerinden çıksınlar, çocuklarını alıp gezdirsinler. Orada neler yapılıyor, geleceğe dair neler planlanıyor görmelerini istiyoruz" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak deniz temizliği çalışmaları için özel bir ekip oluşturduklarını belirten Koç, "Önümüzdeki hafta 10 kadın dalgıcımızı yetiştirerek göreve dahil edeceğiz. Ocak ayı içerisinde de 12 erkek dalgıcımızı yetiştirerek, bu tür etkinliklerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

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DENİZDEN KIYAFETLER DE ÇIKTI

14 yıllık lisanslı dalgıç olduğunu belirten İbrahim Balkan ise deniz dibinde karşılaştıkları atıkların üzücü olduğunu söyledi. Temizlik sırasında plastik şişeler, kola kutuları, teneke ve alkollü içki kutularının yanı sıra kıyafet bulduklarını anlatan Balkan, "Maalesef doğamıza, denizlerimize sahip çıkmadığımız için çok sayıda plastik şişe, kola kutusu, diğer teneke ve alkol kutuları, hatta çamaşırlara, kıyafetlere varıncaya kadar denizde ve doğada olmaması gereken atıklarla karşılaşıyoruz. Bunları denizden çıkarmak suretiyle doğamıza katkıda bulunmaya çalıştık. Umuyoruz insanımız bundan sonra daha bilinçli hareket ederek doğamıza ve denizimize sahip çıkacaktır" diye konuştu.