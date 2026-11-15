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        Araç kurşunlayan 2 maskeli şüpheli jandarma tarafından yakalandı Telefonla görüşmek için duran otomobildeki sürücünün inmesini istediler kaçınca ateş açtılar

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefonla konuşmak için aracını durdurduğu sırada yanına gelen 2 maskeli kişinin aracına silahla saldırması üzerine olay yerinden kaçan A.E.K. jandarmaya ihbarda bulundu. Kumköy Jandarma ve JASAT ekipleri 72 saatlik güvenlik kamerası izleyerek belirlediği 1'i Özbekistan uyruklu 2 şüpheliyi yakalarken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Araç kurşunlayan 2 maskeli şüpheli jandarma tarafından yakalandı Telefonla görüşmek için duran otomobildeki sürücünün inmesini istediler kaçınca ateş açtılar

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefonla konuşmak için aracını durdurduğu sırada yanına gelen 2 maskeli kişinin aracına silahla saldırması üzerine olay yerinden kaçan A.E.K. jandarmaya ihbarda bulundu. Kumköy Jandarma ve JASAT ekipleri 72 saatlik güvenlik kamerası izleyerek belirlediği 1'i Özbekistan uyruklu 2 şüpheliyi yakalarken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay 11 Kasım tarihinde Ilıca Mahallesi Zeytinlik Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aracını park ederek telefon görüşmesi yapmakta olan A.E.K.'nın kullandığı otomobilin yanına motosikletle gelen ve başlarında kar maskesi bulunan 2 kişi A.E.K'ye araçtan inmesini söyledi. A.E.K. araçtan inmek yerine geri manevra yaparak hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada arkasından ateş açıldı. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi.

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        Şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri 30 ev ve iş yerinden 72 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların Özbekistan uyruklu Kamronbek A. ve Erol Kemal P. olduğunu belirledi yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler genel Güvenliği Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme, Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs, Hakaret ve 6136 SKM den haklarında işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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