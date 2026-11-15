YTÜ'den yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik için yerli sertifikasyon sistemi

UI GreenMetric sürdürülebilir kampüs sıralamasında dünyada 45’inci, Türkiye’de ikinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi, COP31 panelinde sürdürülebilirlik çalışmalarını, Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk olan YTU Certification Hub’ı ve yerli sertifikasyon sistemi GreenStars’ı tanıttı. İHA’ya konuşan Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik, kurumların sürdürülebilirlik denetimlerini ve sertifikasyon süreçlerini yürütecek yerli sistemi uluslararası ölçekte yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) Yeşil Bölgesi’nde "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bilim, İnovasyon ve Yeşil Dönüşüm: Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark" başlıklı panel düzenledi. Prof. Dr. Mehmet Burçin Pişkin’in moderatörlüğünü üstlendiği panelde, üniversitenin sürdürülebilir kampüs modeli, YTU Certification Hub ve merkez bünyesindeki GreenStars sertifikasyon sistemi ele alındı.

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"İklim değişikliğiyle mücadelede gelişmiş ülkeler sorumluluk almalı"

YTÜ Rektörü ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, açılış konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin tarihsel sorumluluklarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Yeşil dönüşümün yükünü kalkınma mücadelesi veren ülkelere aktaran bir yaklaşımı adil bulmadıklarını belirten Debik, ABD ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerin geçmişteki karbon salımlarıyla orantılı biçimde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Bu ülkelerden beklentilerinin kendi salımlarını azaltmaları, finansman sağlamaları ve teknoloji paylaşmaları olduğunu ifade eden Debik, "Çevreyi koruma hedefi, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını daraltan bir baskı aracına dönüşmemelidir. Temiz enerjiye ve çevre teknolojilerine erişimi güçlendiren, sorumlulukların adil paylaşıldığı bir dönüşümü savunuyoruz" dedi.

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Yerli standart merkezi 27 Kasım'da yola çıkıyor

Debik, Türkiye’nin yeşil dönüşümde kendi teknolojilerini ve standartlarını geliştirmesini istediklerini belirterek 27 Kasım’da açılacak YTU Certification Hub hakkında bilgi verdi. Merkezin üniversitenin akademik birikimini standart geliştirme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerine taşıyacağını söyleyen Debik, "Yetkin baş denetçilerimizle ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği gibi uluslararası yönetim sistemlerinde belgelendirme hizmetleri sunacağız" diye konuştu.

Certification Hub bünyesinde konumlanan GreenStars’ın yeşil, sosyal ve dijital dönüşümü bütünleşik bir yönetim anlayışında buluşturduğunu anlatan Debik, "Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacıyla ilişkilendirdiğimiz bu yaklaşımı, Türkiye’den dünyaya açılan yerli bir standart geliştirme vizyonuyla ilerletiyoruz" dedi. Debik, bu çalışmaların amacını, "Türkiye’nin yeşil dönüşümün teknolojilerini geliştiren ve uluslararası standartların oluşumuna katkı sunan bir ülke olarak söz sahibi olmasını istiyoruz" sözleriyle açıkladı.

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YTÜ’nün sürdürülebilir kampüs modeli

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin ise panelde üniversitenin sürdürülebilirlik uygulamalarını ve araştırmalarını paylaştı. Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında 11 binada ısı yalıtımı, LED aydınlatma ve daha verimli ısıtmasoğutma sistemlerine geçildiğini belirten Engin, bina çatılarına ve otopark alanlarına yaklaşık 7 bin güneş paneli yerleştirildiğini aktardı.

Su yönetiminde yağmur ve drenaj sularının yeniden kullanılması ile kuraklığa dayanıklı peyzaj uygulamalarından yararlanıldığını anlatan Engin, 2025 yılı şebeke suyu tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldığını söyledi. Engin, kampüsün su ihtiyacının yüzde 31,46’sının şebeke dışındaki kaynaklardan karşılandığını da belirtti.

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Engin, üniversitenin araştırmalarında temiz enerji, hidrojen ve enerji depolamanın yanı sıra suyun yeniden kullanımı ve sürdürülebilir malzemeler üzerine çalışıldığını anlattı. Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü bünyesindeki araştırmaların hidrojen üretimi ve depolanmasından enerji yönetimine uzandığını, su alanındaki çalışmaların ise ileri arıtma, membran teknolojileri ve atık sudan kaynak geri kazanımını kapsadığını aktardı.

Teknoparkta 316 ArGe projesi

YTÜ Rektör Başdanışmanı ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Özer Çınar da Teknoparkın sürdürülebilirlik, çevre ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını paylaştı. Bu alanlarda faaliyet gösteren 100’ü aşkın firmanın tamamlanan ve devam eden toplam 316 ArGe projesi bulunduğunu belirtti.

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Çınar, sanayide su geri kazanımına örnek olarak Artemis Arıtım’ın Çorlu’daki bir radyatör fabrikasında kurduğu sistemi anlattı. Sistemin, fabrikada kullanılan test suyunun geri kazanılması amacıyla geliştirildiğini söyledi.

Deniz ekosistemlerinin izlenmesine yönelik teknolojilere de değinen Çınar, Lenta Marine’in geliştirdiği su altı robotunu tanıttı. Çınar, robotun Şile kıyılarında deniz çayırlarını izlemek amacıyla kullanıldığını kaydetti.

GreenStars, sürdürülebilirlik taahhütlerini ölçülebilir süreçlere dönüştürüyor

YTÜ Öğrenci Dekanı ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Varank ise YTU Certification Hub bünyesinde yeniden konumlandırılan GreenStars sertifikasyon sürecinin kurumlarda nasıl uygulanacağını açıkladı. Varank, "GreenStars, sürdürülebilirlik taahhütlerini yönetilebilir ve ölçülebilir süreçlere dönüştürüyor" diyerek sistemin hedeflerle günlük işleyiş arasında bağ kurduğunu belirtti.

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Sistemde önce kuruluşun mevcut durumu belirleniyor, ardından hedefler, performans göstergeleri ve sorumluluklar tanımlanıyor. Uygulamaların sonuçları kanıtlar üzerinden değerlendirilerek iyileştirilmesi gereken alanlar tespit ediliyor. Varank, her aşamada tutulan kayıtların, verilen taahhütten elde edilen sonuca kadar denetlenebilir bir süreç oluşturduğunu vurguladı.