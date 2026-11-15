İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İklim Diplomasisi Akademisi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türk toplumu olarak dünyayı hiçbir zaman kontrol edilmesi ve sömürülmesi gereken bir coğrafya olarak görmediklerini söyledi.

Yalçın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı Pavilyonu'nda düzenlenen İklim Diplomasisi Akademisi programına katıldı.

Yalçın, burada "Küresel Düzenin Geleceği: İklim, Adalet ve Diplomasi" başlıklı konuşmasında, diplomasi denilince akla genelde savaş gibi zor meseleler geldiğini söyledi.

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İklim gibi tüm insanlığı ilgilendiren bir meselede bile devletlerin aynı noktaya gelmeleri, aynı çabaları sarf etmeleri ve kendi çıkarlarından vazgeçmelerinin kolay olmadığını belirten Yalçın, iklim diplomasisinin BM bünyesinde son yıllarda daha yaygın konuşulmaya başlandığını kaydetti.

İklim diplomasisinde yeterli ilerlemenin kaydedilemediğini dile getiren Yalçın, "Bu zamana kadar iklim diplomasisi anlamında yapılan görüşmelerle dünyadaki iklim şartlarını korumak, çevreyi korumak için istenilen noktaya varılabildiğini söylemek mümkün değil. Sanayileşme ve şehirleşmenin etkisiyle küresel ısınma gibi meseleler gündeme daha fazla girmeye başladı. İklimin büyük felaketlere yol açabileceği yönde değişeceği artık dünyada konuşuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Yalçın, iklimin devletlerin, insanların geleceğini tarih boyunca etkilediğine işaret ederek, "İnsanlık tarihini en fazla dönüştüren faktörlerin başında iklim ve çevre koşulları gelir. Bir devletin güçlenmesi sadece sanayileşme, eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve buna benzer gelişmeler ile olurmuş gibi birçok hikaye anlatılır. İnsanlık tarihine bakıldığında iklimin oynadığı rol insan eliyle üretilmiş faktörlerden daha yoğundur." diye konuştu.

İnsanların yaşadığı çevreyle bütünleşmesi halinde ilerleme kaydedebildiğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığın tarih boyunca en çok zorlandığı konulardan birisi işbirliğidir. İnsanlar bir konuda beraber çalıştıklarında daha fazla kar elde edebilecekleri düşünülür. İktisat teorisi böyle çalışıyor. İklim meselesinde bütün ülkeler üzerine düşeni yapsa dünya daha yaşanılabilir, verimli ve kaliteli bir alan haline dönüşecek ama maalesef siyaset böyle çalışmıyor. Çevre şartlarını kim bu hale getirdi sorusunun cevabı hepimizde var. Gelişmiş ülkeler var. Bir de buna hiç zarar vermemiş Afrikalılar, Asyalılar var. Aynı süreçten yani sanayileşmeyle zenginleşmekten bunlar da geçmek istiyor. Batılılar Doğu ülkelerine 'Siz bu tür sanayileşmenin içinden geçmeyin, siz daha yeşil bir kalkınma modelini tercih edin, biz size ekonomik katkı sunalım.' diyor. Batı dışı toplumlar da 'Bizim de sanayileşmemiz lazım. Sizin gibi refaha ulaşmak, zenginleşmek, güçlü hale gelmek istiyoruz.' diyorlar. Batılılar da buna karşı 'Siz de bunu yaparsanız dünya yaşanmaz hale gelir diyorlar.' ifadesini kullanıyorlar. Bu iklim ve çevre tartışmasının ötesinde bu siyasal tartışmadır. Dünyanın iklimle ilgili hali budur. Devletler maalesef bu konunun ciddiyetini kavramış değiller."

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Türkiye'nin iklime ve diplomasisine bakış açısını değerlendiren Yalçın, "Türk toplumu olarak dünyayı hiçbir zaman kontrol edilmesi ve sömürülmesi gereken bir coğrafya olarak görmedik. Bizim geleneğimizde yaşadığımız coğrafyanın bir parçası olmak var. İsrafa kaçmamaya gayret etmek, toprağa zarar vermemeye gayret etmek var. Çevre ve iklim bilinci bizim toplumumuzda zaten var." ifadelerini kullandı.