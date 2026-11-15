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        Sıfır Atık Vakfı ve Bakan Göktaş'tan kadınlara 'Yeşil Dönüşüm' daveti; son başvuru 27 Kasım

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden 1'er Sıfır Atık Kadın Elçisi seçilecek. Başvurular 27 Kasım'da sona erecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Sıfır Atık Vakfı ve Bakan Göktaş'tan kadınlara 'Yeşil Dönüşüm' daveti; son başvuru 27 Kasım

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden 1'er Sıfır Atık Kadın Elçisi seçilecek. Başvurular 27 Kasım'da sona erecek.

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde kadınların yeşil dönüşümde daha etkin rol üstlenmesini amaçlayan proje kapsamında, 81 ilde gönüllü kadın elçiler belirlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla kadınları projeye katılmaya davet etti. Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen projeyle çevre bilincinin evlerden mahallelere, yerel topluluklardan kentlere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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        BAKAN GÖKTAŞ'TAN ÇAĞRI

        Bakan Göktaş, COP31 yolculuğunda 81 ilde yeşil dönüşümün öncüsü olacak kadınlarla birlikte çalışmayı hedeflediklerini belirterek, mutfağından, evinden ve mahallesinden başlayarak değişimi büyütmek ve yaşadığı çevreye ilham vermek isteyen tüm kadınları Sıfır Atık Elçisi olmaya davet etti. Göktaş, "Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

        1 MİLYON KADIN HEDEFİ

        Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geliştirilen sıfır atık vizyonu doğrultusunda yürütülen projeyle 24 ay içerisinde 1 milyon kadına ulaşılması hedefleniyor. Kadınların sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularındaki bilgi ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi, kadın kooperatifleri aracılığıyla atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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        81 İLDE GÖREV ALACAKLAR

        Seçilecek kadın elçiler, bulundukları illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleriyle iş birliği içerisinde gönüllü farkındalık çalışmaları yürütecek. Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına da katılacak elçiler, il eylem planlarındaki çevre ve iklim değişikliği faaliyetlerine katkı sağlayacak. İller arasında oluşturulacak iletişim ve dayanışma ağıyla başarılı uygulamaların Türkiye genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

        'KADINLAR ÖNCÜ OLACAK'

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, kadınların çevre ve iklim eylemindeki rolünü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sıfır Atık Hareketi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Türkiye'den dünyaya yayılan, bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir dönüşüm hareketidir. Bu büyük vizyonun en önemli taşıyıcılarından biri de kadınlarımızdır. Çünkü sürdürülebilir yaşam kültürü evde, ailede ve günlük alışkanlıklarımızda başlar. Kadınlarımızın bilgi birikimi, emeği ve öncülüğüyle bu anlayışı toplumun bütün kesimlerine yayabiliriz" dedi.

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        YERELDEN KÜRESELE

        Ağırbaş, 81 ilde güçlü bir gönüllülük ağı oluşturulacağını belirterek, "81 ilimizde belirlenecek kadın elçilerimizle çevre bilincini mahallelerden şehirlere taşıyacak, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacağız. Amacımız yalnızca atıkların azaltılması değil; kaynakların verimli kullanıldığı, israfın önlendiği ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının gelecek nesillere aktarıldığı bir toplumsal dönüşümü güçlendirmek. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu küresel Sıfır Atık vizyonunu kadınlarımızın öncülüğünde daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

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        SON BAŞVURU 27 KASIM

        Programa 18 yaş ve üzerindeki kadınlar başvurabilecek. Adaylarda çevre ve sıfır atık konularına ilgi duymaları, gönüllülük anlayışını benimsemeleri, sürdürülebilir yaşam uygulamalarına önem vermeleri ve yerel düzeyde farkındalık oluşturabilecek iletişim becerilerine sahip olmaları şartları aranacak. Başvurular, özgeçmiş ve projeye katılım motivasyonunu anlatan mektubun ksgm_sosyalstatu@aile.gov.tr adresine gönderilmesiyle yapılacak. Son başvuru tarihi 27 Kasım 2026 saat 17.00 olarak açıklandı. Ayrıntılı bilgiye kadingirisimci.gov.tr adresinden veya 0312 705 90 32 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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