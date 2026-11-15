İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de "Kökler ve Ateş" gösterisi izleyiciyle buluştu

Sanat yönetmenliğini Soner Satı'nın yaptığı, Anadolu'nun zengin kültürel mirasından ilham alan gösteride, geleneksel halk dansları modern koreografiler, canlı müzik ve ateş performanslarıyla harmanlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Anadolu'nun kültürel mirasını müzik ve dansla buluşturan "Kökler ve Ateş" sahne gösterisi gerçekleştirildi.

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