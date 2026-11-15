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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de "Kökler ve Ateş" gösterisi izleyiciyle buluştu

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Anadolu'nun kültürel mirasını müzik ve dansla buluşturan "Kökler ve Ateş" sahne gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:39 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de "Kökler ve Ateş" gösterisi izleyiciyle buluştu

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Anadolu'nun kültürel mirasını müzik ve dansla buluşturan "Kökler ve Ateş" sahne gösterisi gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, COP31 Alanı'ndaki Green Zone'da (Yeşil Bölge) bulunan Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne aldı.

        Sanat yönetmenliğini Soner Satı'nın yaptığı, Anadolu'nun zengin kültürel mirasından ilham alan gösteride, geleneksel halk dansları modern koreografiler, canlı müzik ve ateş performanslarıyla harmanlandı.

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