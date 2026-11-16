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        COP31'de Yalın konseri

        ANTALYA'da düzenlenen COP31 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında sahne alan sanatçı Yalın, hayranlarına zeytin fidesi hediye ederek çevre bilincine vurgu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        COP31'de Yalın konseri

        ANTALYA'da düzenlenen COP31 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında sahne alan sanatçı Yalın, hayranlarına zeytin fidesi hediye ederek çevre bilincine vurgu yaptı.

        Sanatçı Yalın, Antalya’da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında konser vermek üzere kente geldi. Dün saat 20.00’de COP31 Alanı'ndaki Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da başlayan konsere, Antalyalılar ve kent dışından gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Yalın, konser öncesinde dinleyicilerine zeytin fidesi hediye ederek çevre bilincine ve doğanın korunmasına vurgu yaptı. Çevre dostu mesajların öne çıktığı etkinlikte sanatçı, sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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