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        Türk Kızılay Manavgat Şubesi, işitme engelli misafirlerini ağırladı

        Türk Kızılay Manavgat Şubesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve faaliyetlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla işitme engelli vatandaşları ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Türk Kızılay Manavgat Şubesi, işitme engelli misafirlerini ağırladı

        Türk Kızılay Manavgat Şubesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve faaliyetlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla işitme engelli vatandaşları ağırladı.

        Manavgat'te işitme engelli vatandaşlar Türk Kızılay Manavgat Şubesi'ni ziyaret etti. Manavgat Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın'ın işaret diliyle gerçekleştirdiği anlatım eşliğinde Şube Başkanı Pınar Kapukaya Türk Kızılay'ın faaliyetleri, sosyal yardım çalışmaları ve insani yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyarette, Kızılay'ın iyilik anlayışı, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal dayanışmanın önemi ele alındı. İşaret dili aracılığıyla sağlanan iletişim sayesinde misafirler, Kızılay'ın çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Şube Başkanı Pınar Kapukaya, toplumun her kesimine ulaşmanın ve herkesin eşit şekilde sosyal hayata katılımını desteklemenin önemine dikkat çekerek, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir toplum için dayanışma çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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        Manavgat Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ise işaret diliyle gerçekleştirdiği anlatımda, işitme engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında yer almasının ve kurumların faaliyetlerine erişebilmesinin önemine dikkat çekti. Türk Kızılay'ın çalışmalarının işaret dili aracılığıyla paylaşılmasının kendileri açısından anlamlı olduğunu belirten Aydın, bu tür buluşmaların iletişim engellerinin aşılmasına, toplumsal farkındalığın artmasına ve dayanışma bağlarının güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı. Türk Kızılay Manavgat Şubesi, iyiliğin evrensel bir dil olduğu anlayışıyla toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye ve engelsiz bir yaşam için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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