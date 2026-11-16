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        Turizm çalışanı çift, yurt dışından getirttikleri soğanlarla safran yetiştirdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Gülsüm (43) ve Hasan Özen (45) çifti, kapalı alanda safran yetiştiriciliğine başladı. Ağustos ayında yurt dışından getirilen 50 bin safran soğanından açan çiçeklerin hasadına başlandı. Turizm sektöründe çalışan Hasan Özen, "İnternette araştırma yaparken gördük. Safranın burada yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini araştırdık. Sonrasında danışmanlar aracılığıyla bu işe girdik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Turizm çalışanı çift, yurt dışından getirttikleri soğanlarla safran yetiştirdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Gülsüm (43) ve Hasan Özen (45) çifti, kapalı alanda safran yetiştiriciliğine başladı. Ağustos ayında yurt dışından getirilen 50 bin safran soğanından açan çiçeklerin hasadına başlandı. Turizm sektöründe çalışan Hasan Özen, "İnternette araştırma yaparken gördük. Safranın burada yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini araştırdık. Sonrasında danışmanlar aracılığıyla bu işe girdik" dedi.

        Turizm sektöründe çalışan Hasan Özen ile eşi Gülsüm Özen, internette yaptıkları araştırmaların ardından safran yetiştirmeye karar verdi. Çift, danışmanlar aracılığıyla kurdukları tesiste ağustos ayında yurt dışından temin ettikleri 50 bin safran soğanını kasalara yerleştirdi. Toprak kullanılmadan raflarda bekletilen soğanlar, kasım ayında mor çiçek açtı. Çiçeklerin hasadına başlayan çift, elde edecekleri safranı baharat olarak satışa sunmayı planlıyor.

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        'SERİK'TE İLK DEFA YAPMAKTAYIZ'

        Safran yetiştiriciliğine araştırma yaparak başladıklarını belirten Hasan Özen, "İnternette araştırma yaparken gördük. Safranın burada yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini araştırdık. Sonrasında danışmanlar aracılığıyla bu işe girdik. Serik'te ilk defa Tarım Bakanlığı onaylı safran yetiştiriciliği yapmaktayız" dedi.

        Tesiste 50 bin safran soğanı bulunduğunu söyleyen Özen, "Şu anda soğanların çiçeklendirme işlemlerini yapıyoruz. Süreç beklediğimiz gibi, gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Çiçeklendirme tamamlandıktan sonra buradaki işlemimiz bitecek" diye konuştu.

        ÇİÇEKLER TEK TEK ELLE TOPLANIYOR

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        Raflardaki kasalarda açan mor safran çiçekleri, çalışanlar tarafından tek tek elle toplanıyor. Sepetlerde biriktirilen çiçekler daha sonra masalara götürülüyor. Çiçeklerin ortasındaki kırmızı renkli stigmalar, eldiven kullanan çalışanlar tarafından tek tek ayıklanıyor. Kurutulduktan sonra safranın satışa sunulacağını anlatan Hasan Özen, "Topladığımız ürünlerin stigmalarını ayırıyoruz. Sonra bunların kurutma işlemini yapıyoruz. Kuruttuktan sonra baharat şeklinde satışını yapacağız" dedi.

        'HER SABAH ÖNCE BUNLARA BAKIYORUM'

        Safran yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını anlatan Gülsüm Özen de "Safran bitkisini çok araştırdım. Sağlık üzerine çok faydaları olduğunu, yemeklerde çok kullanıldığını öğrendim. 'Neden ben de bunu yapmayayım' dedim. Ve bu işe girdim. İyi ki de girmişim" diye konuştu. Safran soğanlarını yurt dışından getirdiklerini belirten Özen, "Çok nazik bir bitki. Ben her sabah geliyorum, önce bunlara bakıyorum. Akşam iş dönüşü tekrar geliyorum. Bakıyorum, her tarafı çiçek tarlası gibi. Hepsi çok güzel açmış. Çok mutlu oluyorum" dedi.

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        'ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIM'

        Çevresindekilerin de safran yetiştiriciliğine ilgi gösterdiğini söyleyen Gülsüm Özen, "Çevremden çok güzel dönüşler aldım. Ben de 'yapın' diyorum. Sizi çok mutlu edecek. Çok güzel kokusu var. Ben çok mutluyum, iyi ki de yaptım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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