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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kar maskeli şüphelilerin otomobile silahlı saldırı anları ortaya çıktı Motosikletli saldırganlar 72 saatlik kamera incelemesi ile yakalandı

        Kar maskeli şüphelilerin otomobile silahlı saldırı anları ortaya çıktı Motosikletli saldırganlar 72 saatlik kamera incelemesi ile yakalandı

        Antalya'da telefonla konuşmak için aracını durduran bir kişi, yanına motosikletle gelen kar maskeli 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Biri yabancı uyruklu 2 şahıs, JASAT ekiplerinin 30 ev ve iş yerinden temin edilen 72 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ile yakalandı. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Kar maskeli şüphelilerin otomobile silahlı saldırı anları ortaya çıktı Motosikletli saldırganlar 72 saatlik kamera incelemesi ile yakalandı

        Antalya'da telefonla konuşmak için aracını durduran bir kişi, yanına motosikletle gelen kar maskeli 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Biri yabancı uyruklu 2 şahıs, JASAT ekiplerinin 30 ev ve iş yerinden temin edilen 72 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ile yakalandı. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Zeytinlik mevkiinde aracı ile seyir halindeki A.E.K. telefon görüşmesi yapmak için aracını yolun kenarına çekti. Aracını park ederek telefon görüşmesi yapan A.E.K.'nin yanına motosikletle yüzleri kar maskeli 2 şahıs gelerek araçtan inmesini söyledi. Yüzleri kapalı 2 şahıstan şüphelenen A.E.K. araçtan inmek yerine geri geri hızla giderek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak kar maskeli 2 şahıs olay yerinden otomobiliyle kaçmaya çalışan A.E.K.'nın aracına arkadan ateş açtı. Kurşunların hedefi olan A.E.K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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        72 saatlik kamera görüntüleri incelendi

        Şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) 30 ev ve iş yerinden 72 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların Özbekistan uyruklu Kamronbek Abdurasulov ve Erol Kemal Pusat olduğunu belirledi ve kısa sürede yakaladı. 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'mala zarar verme', 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs', 'hakaret' ve '6136 SKM' den haklarında işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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        Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Öte yandan A.E.K.'ye düzenlenen saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli 2 şahsın Zeytinlik mevkii yolunda ilerlerken A.E.K.'ye ait aracı fark ederek geri döndükleri, ardından park halindeki araca yaklaştıkları, motosikletten inerek aracın yanına giden 2 şahsın otomobille kaçan A.E.K.'ye ateş açtıkları ve motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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