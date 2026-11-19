FATİH HEPOKUR - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Dr. İsmail Erkam Tüzgen, Türkiye'nin oyun sektöründe uluslararası başarı elde eden şirketler çıkardığını belirterek, gençleri oyun tüketicisi olmaktan çıkarıp oyun geliştiricisi ve girişimci haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tüzgen, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin oyun sektöründeki potansiyelini, gençlere yönelik girişimcilik çalışmalarını ve Bilişim Vadisi'nin bu alandaki projelerini anlattı.

Türkiye'de geliştirilen oyunların uluslararası dijital oyun platformlarında önemli başarılar elde ettiğini belirten Tüzgen, yıl boyunca en çok indirilen veya tercih edilen oyunlar arasında Türkiye'de geliştirilen yapımların da yer aldığını kaydetti.

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Tüzgen, Türkiye'nin oyun sektöründe güçlü bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, "Türk gençliği oyun oynayan gençlikten oyun geliştiren gençliğe dönüşsün istiyoruz. Bu maksatla bir girişim ve proje olarak çeşitli çalışmalarımız var." dedi.

- Genç yetenekler oyun sektöründe girişimciye dönüşüyor

Bilişim Vadisi olarak bu hedef doğrultusunda özellikle Dijital Oyun ve Animasyon Merkezi (DIGIAGE) programını yürüttüklerini ifade eden Tüzgen, programın oyun geliştirme alanında farklı yetenekleri bir araya getirerek gençlerin ekipler oluşturmasını ve şirketleşmesini sağladığını anlattı.

Oyun geliştirmenin yalnızca yazılımdan ibaret olmadığını, bu alanda bölüm tasarımcısı, senarist, müzisyen ve 3D artist gibi farklı uzmanlıklara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Tüzgen, programın bu alanların herhangi birinde yeteneği bulunan gençlere açık olduğunu kaydetti.

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Gençlerin bireysel başvurularının ardından kendi uzmanlık alanlarına yönelik eğitimlere alındığını aktaran Tüzgen, başarılı katılımcıların bir araya getirilerek takımlar oluşturulduğunu, bu takımlara da ortak eğitimler verildiğini belirtti.

Tüzgen, programın sonraki aşamasında başarılı ekiplerin şirket kurmalarını ve yatırım almalarını desteklediklerine dikkati çekerek, "Aralarından iyilerini seçip şirket kurmalarını ve başarılı olanların yatırım almalarını sağlıyoruz, bizzat biz de yatırım yapıyoruz. Böylece bir bireyin başvurduğu ve yatırım almış bir oyun şirketinin ortağı olarak mezun olma imkanının sunulduğu bir program sağlıyoruz." diye konuştu.

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- Türkiye'nin oyun girişimciliği modeli farklı ülkelere ihraç ediliyor

Bilişim Vadisi'nin oyun girişimciliği alanındaki çalışmalarını Türkiye sınırlarının dışına taşıdığını aktaran Tüzgen, programı Doğu Avrupa'da uyguladıklarını, Azerbaycan'a ihraç ettiklerini, Özbekistan ile çalışmaların sürdüğünü, gelecek yıl için Pakistan'da da hazırlık yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin oyun girişimciliği ekosisteminin uluslararası alanda ilgi gördüğüne işaret eden Tüzgen, ABD merkezli bir şirketin de bu alanda Türkiye'den bilgi ve deneyim aldığını belirtti.

Tüzgen, "Bir Amerikan şirketi müşterimiz oldu. Girişimciliğin kalbi olarak görülen ülkelerden bir tanesindeki bir şirket, oyun girişimciliği ekosistemi nasıl kurulur Türkiye'den öğreniyor. Bu çalışmalarla ülkemiz adına çok gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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- Türkiye'den 3 oyun şirketi milyar dolarlık değerlemeye ulaştı

Türkiye'nin oyun sektöründe uluslararası ölçekte şirketler çıkardığını vurgulayan Tüzgen, milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketler için kullanılan "unicorn" kavramının Türkiye'deki karşılığı "turcorn" olarak anıldığını, bu şirketlerden 3'ünün oyun sektöründen çıktığını bildirdi.

Tüzgen, son dönemde bu şirketlerden birinin kısa sürede ulaştığı değerlemeyle dünya çapında dikkati çektiğini belirterek, "Dünyada en az sayıda çalışanla milyar dolarlık değerlemeye ulaşan 5. şirket oldular. Sadece 20 çalışanla 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı şirketimiz ve bunu çok kısa bir süre içinde, 1 yıl gibi kısa bir süre içinde başardılar." dedi.

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Milyar dolarlık değerlemeye ulaşan 3 şirketin yanı sıra Türkiye'de 100 milyon dolar ve 10 milyon doların üzerinde değerlemelere sahip çok sayıda oyun girişimi bulunduğunu anlatan Tüzgen, bu şirketlerin uluslararası pazarlarda önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Türkiye'deki gençlerin oyun oynama alışkanlığından oyun geliştirme ve girişimcilik alanına yönelmesinin ülkenin geleceği açısından umut verici olduğunu dile getiren Tüzgen, bu alandaki çalışmaların yeni şirketlerin ve uluslararası başarıların ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını söyledi.