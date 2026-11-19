YEŞİM YÜKSEL - Sunar Mısır Teknoloji ve Proses Geliştirme ve Sunar NP Direktörü Dr. Gökhan Aygün, COP31 alanındaki çöp kutularında kullanılmak üzere ürettikleri mısır nişastası bazlı atık ve gıda taşıma poşetlerinin uygun koşullarda 180 günde biyolojik olarak parçalanabildiğini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), birçok çevre dostu uygulama hayata geçirildi.

Bu uygulamalardan biri de mısır nişastası bazlı biyobozunur ham maddeden üretilen atık ve gıda taşıma poşetleri oldu.

Mısırlardan elde edilen nişasta, modifiye ve biyobazlı malzemelerle birleştirildikten sonra ekstrüzyon teknolojisiyle atık ve gıda taşıma poşetlerine dönüştürüldü.

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COP31'in ilk 10 gününde yemek ve catering servislerinde taşıma amaçlı 200 bin, çöp konteynerlerinde ise 220 bin mısır nişastası bazlı poşet kullanıldı.

- "Ekotoksik bir kalıntı bırakmıyor"

Aygün, AA muhabirine, mısır nişastası bazlı poşetlerin toprakta ve evde olacak şekilde iki farklı parçalanma sürecine sahip olduğunu söyledi.

Mısır nişastası bazlı poşetlerin birçok avantaja sahip olduğunu belirten Aygün, "Öncelikle mikroplastik oluşturmuyor, toprakta herhangi bir iz, bir atık, herhangi ekotoksik bir kalıntı bırakmıyor. Malzemeler zaten nişasta bazlı olduğu için toprağa tekrar humus olarak geri dönüyor yani aslında topraktan aldığımızı geri toprağa vermiş oluyoruz, toprağı beslemiş oluyoruz. Herhangi bir ağır metal birikimine neden olmuyor. Biyoplastikler yüzyıllarca doğada kalmıyor yalnızca 180 gün içerisinde toprağa dönüp gidiyor. Aynı zamanda tabii hem enerji hem de karbondioksit emisyonu açısından çok önemli noktalarda önemli emisyon düşüşleri yaratıyor." diye konuştu.

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Aygün, EN13432 standartlarına göre bir plastiğin kompostlanabilir sayılabilmesi için toprakta mikroorganizma, nem, ısı ve ışık şartları altında karbondioksit ve biyokütleye dönüşmesi gerektiğini anlattı.

Ev tipi kompostlamanın, ev ortamında toprağa gömülmesiyle gerçekleştiğini ifade eden Aygün, endüstriyel kompostlamanın ise endüstriyel kompost tesislerinde ısı, ışık ve özel kompost şartlarında meydana geldiğini aktardı.

Biyoplastik çevreye katkısını artırmak noktasında hem insanlara hem de yerel yönetimlere iş düştüğünü vurgulayan Aygün, şöyle devam etti:

"Öncelikle biyoplastiklerin geri dönüşüm veya petrol bazlı atıklarla beraber karıştırılmamasını öneriyoruz. Bu atıklarla beraber karıştırıldığında tabii ki yine toprakta biyolojik olarak bozulabiliyor ama süreler uzayabiliyor çünkü kontamine olmuş oluyor. Aynı zamanda biyoplastiklerin toplama yönetmeliğinde, yerel yönetimlerin mutlaka bazı normlar belirlemeleri gerekiyor. Organik atıkları biyoplastikle beraber toplarsa eğer biyoplastiklerin doğaya dönme süreçleri çok daha kısa olabiliyor."

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- Türkiye'nin sektörel gücü

Türkiye'nin önemli bir plastik işleyicisi konumunda bulunduğuna ve bu konuda Avrupa'da ilk beş ülkeden biri olduğuna işaret eden Aygün, Türkiye'nin makineleşme, endüstriyelleşme ve üretim kabiliyeti açısından ciddi bir ülke olduğunu kaydetti.

Aygün, biyopolimer üretebilen, işleyebilen ve satabilen bir ülke olan Türkiye'nin tarımdaki üstün rolüne dikkati çekerek aslında birçok üreticinin biyoplastik üretme potansiyeli olduğundan bahsetti.

Biyoplastiklerin, geleneksel plastiklerin yerini almasına yönelik bir amaçları olmadığının altını çizen Aygün, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Bizim amacımız şu, geri dönüştürülebilir ve geri kullanılabilir her şey öncelikle geri dönüştürülsün. Ama geri dönüşümü, izlenmesi, takibi veya toplanması zor olan, mümkün olmayan, kısa süre kullanılan ve doğaya maruz bırakılan, tek kullanımlık plastikler çok çabuk tüketilip, çok çabuk doğaya maruz bırakıldığı için bu ürünlerin dönüşümünde biyoplastiklere gidilmesi açısından çok büyük fayda var. Devletin özellikle tek kullanımlık plastik regülasyonlarında ilgili yönetmelik dönüşümlerini ve değişimlerini yapması gerekiyor. Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber ortak hareket ediyoruz bu konuda. Önerilerimizi veriyoruz."