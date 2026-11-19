AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, karbon salımının azaltılmasına katkı sağlayan çevreci teknolojiler ziyaretçilere uygulamalı olarak gösteriliyor.

COP31'de iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar ve çözüm önerileri, ikili görüşmeler, paneller ve çeşitli etkinliklerle ele alınıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji, sürdürülebilir teknoloji ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yenilikçi çözümler tanıtılıyor.

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Bu kapsamda ziyaretçiler, karbon salımını azaltmaya yönelik sıvı orman gibi teknolojik sistemleri, güneş enerjisiyle çalışan oturma alanları ve şarj istasyonlarını yakından inceleme, iklim kabinlerini ise deneyimleme imkanı buluyor.

- Karbon salımını azaltan "sıvı orman"

Yeşil Bölge'de bulunan sıvı orman ve sıvı park sistemleri, karbon salımını azaltmaya yönelik uygulamalar arasında bulunuyor.

Mikroalg teknolojisiyle çalışan yenilikçi sıvı orman (liquid forest) sistemi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bu sistemde, dışarıdan filtrelenip alınan karbondioksit, kompresör yardımıyla içeriye basılıyor ve baca gazı sistemiyle oksijen olarak tekrar atmosfere veriliyor. 20 ton hacmindeki bir sıvı ormanın, 1 yıl içerisinde 2 ila 8 ton karbondioksiti yakalama potansiyeli bulunuyor.

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Sıvı ormanın hemen yanında bulunan, güneş enerjisiyle çalışan sıvı park ise yaklaşık 12 olgunlaşmış meşe ağacının atmosfere verdiği oksijeni kazandırma kapasitesine sahip.

Her iki sistemle, ağaçlandırma çalışmalarının kısıtlı olduğu şehir merkezleri ve sera gazı salımının fazla olduğu sanayi bölgelerinde oksijen-karbondioksit döngüsü sağlanarak, hava kirliliğiyle mücadele edilmesi amaçlanıyor.

- Çiçek şeklinde güneş panelli şarj istasyonları

Yeşil Bölge'de kurulan çiçek şeklindeki güneş panelleri ise güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla tasarlandı. Ziyaretçiler, görünümüyle bitkiyi andıran panellerden şarj ihtiyacını karşılıyor.

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Sistem, yenilenebilir enerji kaynaklarının günlük yaşamda kullanımına dikkati çekiyor.

- Uçakla seyahat eden katılımcıların karbon ayak izi yeşil dönüşümle dengeleniyor

"Caretta pavilyonu" olarak bilinen Antalya Valiliği Pavilyonu'nda ise karbon dengeleme uygulaması ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Katılımcılar, dijital kiosklarda uçuş kaynaklı karbon emisyonlarını hesaplayabiliyor ve katılımcı adına yeşil yatırımlar yapılarak, karbon emisyonu dengeleniyor.

Uygulama, ziyaretçilerin uçuş bilgilerini girerek bireysel karbon ayak izlerini anında görmesini sağlıyor. Söz konusu uygulamayı deneyimleyen katılımcılara ücretsiz sertifika veriliyor.

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- Geleceğin olası atmosfer koşulları deneyimleniyor

Ziyaretçiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sıfır Atık Hub'ında kurulan iklim kabinlerinde, 1926 ve 2100'ün atmosfer koşullarını deneyimleme fırsatı buluyor.

Kabinlerden biri, havadaki karbondioksit oranının milyonda 305 parça (ppm) olduğu 1926 yılının, diğeri ise yüksek emisyon senaryosunda bu değerin 1135 ppm'e ulaştığı 2100 yılının atmosfer koşullarını canlandırıyor.