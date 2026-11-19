SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Yörük kültürünün yüzyıllardır benimsediği kaynakları yeniden değerlendirme ve doğayla uyumlu yaşam anlayışının günümüzdeki döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına örnek oluşturduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapan Antalya'nın kültürel mirasının önemli parçalarından Yörük Türkmen yaşam biçimi, zirvede düzenlenen etkinliklerle yerli ve yabancı katılımcılara anlatılıyor.

COP31 Mavi Bölge'de "İklim Dirençliliği için Yörük Türkmen Bilgeliği" başlıklı sunum yapan Özçatalbaş, AA muhabirine, Yörük Türkmen kültürünün günümüzde öne çıkan sıfır atık, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi anlayışının geçmişten gelen uygulamalarını barındırdığını söyledi.

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Özçatalbaş, Yörük yaşamında kaynakların atıl bırakılmadığını, yeniden değerlendirilerek kullanıldığını belirterek, bu kültürün tüketmek yerine mevcut imkanlardan yararlanmayı esas aldığını ifade etti.

Modern ekonominin "Al, tüket ve yok et" anlayışı üzerine kurulduğuna işaret eden Özçatalbaş, Yörük kültüründe ise kaynakların döngüsel biçimde kullanılmasının temel alındığını dile getirdi.

Özçatalbaş, Yörüklerin doğayla uyumlu bir yaşam sürdüğünü vurgulayarak, "Bugün yeşil, mavi ve döngüsel ekonomiden bahsediyoruz. Yörük kültürü döngüsel ekonomiyi yüzlerce yıl önce hayata geçirmiş bir kültürü ifade ediyor. Bu kadim kültürün bilgi ve deneyiminin dünyayla paylaşılması gerekiyor." dedi.

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COP31'in Yörük yaşam biçimini uluslararası platformda tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Özçatalbaş, Antalya'da geçmişten bugüne kullanılan sarnıçların da geleneksel su yönetiminin önemli örnekleri arasında yer aldığını belirtti.

- Geleneksel su yönetimi günümüz şehirlerine örnek olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu da "Yörüklerin Göç Sırasında Su İhtiyacı ve Su Temini" başlıklı bilimsel çalışmasını COP31 katılımcılarıyla paylaştı.

İklim krizinin aynı zamanda su krizi olduğuna değinen Koyuncu, su güvenliğinin enerji ve gıda başta olmak üzere birçok alanı doğrudan etkilediğini ifade etti.

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Koyuncu, Yörüklerin yaşam biçimlerini iklim koşullarına göre şekillendirdiğine dikkati çekerek, yaz aylarında sıcaklardan uzaklaşmak ve hayvanları için uygun koşulları sağlamak amacıyla yaylalara göç edildiğini, kışın ise sahil kesimlerine dönüldüğünü kaydetti.

Yörüklerin göç güzergahlarında su kaynaklarına göre konaklama noktalarının belirlendiğini aktaran Koyuncu, insanların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak için belirli aralıklarla sarnıçlar inşa edildiğini söyledi.

Bu sarnıçların yalnızca Yörüklerin değil, bölgedeki yaban hayvanlarının da su ihtiyacını karşıladığını anlatan Koyuncu, geleneksel su yönetimi uygulamalarının günümüz şehirlerine de örnek olabileceğini belirtti.

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Geçmişin kültürüyle geleceğin teknolojisinin birleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Koyuncu, "Günümüzde şehirlerde yağmur suyunun toplanması, yer altına süzdürülmesi ve suyu tutabilen 'sünger şehirler' oluşturulması için çalışmalar yürütülüyor. Yörüklerin geçmişte geliştirdiği sarnıç sistemleri ve doğayla uyumlu yaşam anlayışı bu çalışmalara katkı sağlayabilir." diye konuştu.

Koyuncu, iklim değişikliğiyle mücadelede geçmişten gelen bilgi ve deneyimin yeni teknolojilerle buluşturulmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.