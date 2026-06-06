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        CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı, Alanya'da sürüyor

        CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nın (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 23:22 Güncelleme:
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        CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı, Alanya'da sürüyor

        CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nın (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

        Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar C grubunda sabah seansında Polonya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye'nin birinci ve ikinci takımları, Alanya Uluslararası Plaj Spor Merkezi'nde akşam maçlarında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

        Müsabakalarda Türkiye'nin ikinci takımı İdil Gür - Yasemin Yıldırım ikilisi, Yunanistan'ın Paraskevi Zafeiriou - Anastasia Shirinina ikilisine 2-0 yenildi.

        Türkiye'nin birinci takımı Su Şimdim - Bahar Doğan ikilisi de Yunanistan'ın Konstantina Tsopoulou - Mirto Kalamaridou ikilisine 2-0 mağlup oldu.

        A grubundaki Türkiye'nin erkeklerde birinci takımı Yusuf Özdemir - Batuhan Kuru ikilisi ise Kuzey İrlanda'nın Jeff Scott - Gavin McCaughern ikilisini 2-0, Türkiye'nin ikinci takımını oluşturan Sacit Kurt - Tuna İmdat ikilisi de Kuzey İrlanda'dan Max Lockhart - Aidan Murphy ikilisini 2-0 mağlup etti.

        Şampiyonada Türkiye milli takımı yarın erkeklerde 11.00 ve 11.45'te Ukrayna, 21.00 ve 22.00'de Çekya ile kadınlarda da 17.00 ve 17.45'te Norveç ile karşılaşacak.

        Organizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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