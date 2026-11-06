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        COP TOWN'da atıklar sanata, eski kotlar modaya dönüşüyor

        Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin COP31 kapsamında düzenlediği COP TOWN etkinliklerinde, kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolonlar moda tasarımlarına, atık tekstil ürünleri ise sanat eserlerine dönüşecek. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, altı farklı sergi, ileri dönüşüm atölyeleri ve eski giysilerden hazırladıkları koleksiyonun sergileneceği defileyle sürdürülebilirliğin örneklerini tarihi Kaleiçi'ne taşıyacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        COP TOWN'da atıklar sanata, eski kotlar modaya dönüşüyor

        Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin COP31 kapsamında düzenlediği COP TOWN etkinliklerinde, kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolonlar moda tasarımlarına, atık tekstil ürünleri ise sanat eserlerine dönüşecek. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, altı farklı sergi, ileri dönüşüm atölyeleri ve eski giysilerden hazırladıkları koleksiyonun sergileneceği defileyle sürdürülebilirliğin örneklerini tarihi Kaleiçi'ne taşıyacak.

        Muratpaşa Belediyesi'nin Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle hazırladığı etkinlikler, 1120 Kasım tarihlerinde Kaleiçi Uzun Çarşı Sokak'taki Levent's Oriental'da ziyaretçilerle buluşacak. Çocuk Gelişimi, Moda Tasarımı ve El Sanatları programlarının çalışmalarından oluşan sergilerde, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı sanat ve tasarım yoluyla anlatılacak.

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        Atık malzemeler sanatla buluşacak

        Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin hazırladığı "Atığın Ötesinde" sergisi, günlük yaşamda kullanım dışı kalan malzemelerin tasarımlarla nasıl değerlendirilebileceğini gösterecek. Moda Tasarımı öğrencileri ise bitkilerden elde edilen doğal renk ve desenleri kumaşlara aktardıkları çalışmalarla çevre dostu tekstil üretimine dikkat çekecek.

        Sergilerde, Moda Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Mine Aydoğan'ın 1997 yılında hazırladığı batik eserler de 29 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkacak. "St. Nicholas: 1997'den 2026'ya Barıştan Sürdürülebilir Geleceğe" başlıklı sergiye, El Sanatları Programı öğrencilerinin cam, seramik, atık tuğla ve ahşap üzerine hazırladığı çalışmalar eşlik edecek.

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        Eski kotlar podyuma çıkacak

        COP TOWN'ın dikkat çekici etkinliklerinden biri de atık denim giysilerin yeniden tasarlanacağı DENİMART defilesi olacak. Moda Tasarımı Programı öğrencileri, kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolon ve diğer denim ürünlerini farklı dokuma, boyama ve kumaş işleme teknikleriyle özgün tasarımlara dönüştürecek.

        Tekstil atıklarını azaltmayı ve giysilerin kullanım ömrünü uzatmayı amaçlayan koleksiyon, 15 Kasım saat 19.00'da Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da düzenlenecek COP NIGHT etkinliğinde podyuma çıkacak. Defile, tüketilip atılan ürünlerin yeniden tasarlanarak değer kazanabileceğini gözler önüne serecek.

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        Ziyaretçiler de üretime katılacak

        COP TOWN kapsamında 1415 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ileri dönüşüm atölyelerinde ziyaretçiler de kendi tasarımlarını oluşturabilecek. Anadolu'nun geleneksel cacala dokumalarından esinlenen atölyede atık malzemeler ses ve performansla buluşurken, Prof. Dr. Ramazan Erdem yürütücülüğündeki çalışmalarda farklı iplik ve tekstil parçalarıyla alternatif dokuma uygulamaları gerçekleştirilecek.

        Programda ayrıca "Su ve Hayat" temalı ebru atölyesi ve "Boyanmış Her Kumaş Batik Değildir" başlıklı uygulamalı batik çalışması yer alacak. Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri de geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırladıkları eğitsel materyaller ve "Dünyanın Çocukları" adlı küre tasarımıyla çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesine dikkat çekecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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