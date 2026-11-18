COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 100’den fazla ülkeden bakanın katıldığı Divan Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. 4 saat süren toplantıda konuşan Kurum, "Bizim arzumuz geleceğe ilişkin güzel bir miras bırakmak. Bizim arzumuz ‘Antalya'da bir şeyler değişti, evet hep birlikte kararlar aldık’ diyebilmektir" dedi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), etkinlikler ve toplantılarla 10’uncu gününde de devam etti. 100’den fazla ülkeden çevre ve iklim bakanlarının, 190’dan fazla ülkeden müzakere grupları ve gözlemci grupların temsilcilerinin bulunduğu Divan Toplantısı, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Mavi Bölge’deki Boğaziçi Salonu’nda 4 saat sürdü. Toplantıdaki görüşmeleri, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen başlattı. Tarafların görüş ve katkılarının değerlendirildiği toplantıda BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiel, BM İklim Eylemi Özel Danışmanı Selwin Hart da söz aldı.

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'GELECEK KUŞAKLARA BIRAKACAĞIMIZ MİRAS, ALDIĞIMIZ KARARLARIN HAYATTAKİ KARŞILIĞI OLACAK'

COP31 Başkanı Kurum, konuşmasının başında COP31 sürecinin temel 3 değeri olan 'Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon'u toplantıya isminin verildiği 'Divan' kelimesinin anlamı üzerinden açıkladı. Kurum, şunları söyledi:

"Bugünkü buluşmamıza 'Divan' adını verdik. Bu kelimenin kültürümüzde çok güzel karşılıkları var. Divan, önce yan yana oturulan, söze ve sohbete yer açılan bir mekandır. İnsanlar konuşur, birbirini dinler. COP31 Başkanlığı’mızın ilk kavramı olan ‘Diyalog’ tam da buradan başlıyor. Aynı zamanda tarihimiz boyunca önemli meselelerin görüşüldüğü, farklı fikirlerin istişare edildiği bir meclisin adıdır. İnsanlar önce birbirini anlamaya çalışır, ardından ortak bir yol arar. Bizim ‘Uzlaşı’ derken kastettiğimiz anlayış da budur. COP31’in üçüncü kavramı olan ‘Aksiyon’ da burada anlam kazanıyor. Bizim bu konferanstan gelecek kuşaklara bırakacağımız miras, aldığımız kararların hayattaki karşılığı olacak. Daha dirençli şehirlerde, geçim kaynakları korunan toplumlarda, temiz enerji yatırımlarında ve insanların kendilerini daha güvende hissedeceği bir gelecekte bunu göreceğiz."

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'UYGULAMAYA DÖNÜK AÇIK BİR YOL HARİTASINI NASIL ORTAYA KOYABİLİRİZ?'

COP31 Başkanı Kurum, zirvenin somut, kapsayıcı ve uygulanabilir bir yol haritası ortaya koymasını sağlayacak adımların diyalog ile ilerleyeceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"COP31 boyunca 1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmanın, iklim risklerine karşı dayanıklılığı güçlendirmenin ve uygulamayı hızlandırmanın önemini konuştuk. Bunun için finansmanın, teknolojinin ve kapasite geliştirme imkanlarının gerçek ihtiyaçlarla buluşması gerekiyor. Ülkelerin kalkınma öncelikleri ve ulusal koşulları da bu sürecin temel unsurları arasında. Bu nedenle sizlerle daha önce paylaştığımız soruyu bir kez daha yöneltmek istiyorum. COP31 olarak, ülkelerin kendi koşullarına ve önceliklerine saygı gösterirken, bugünün gerektirdiği güçlü mesajı nasıl verebilir ve uygulamaya dönük açık bir yol haritasını nasıl ortaya koyabiliriz? Sizlerden 3 konuda açık değerlendirmeler duymak istiyoruz. Hangi adımı atabilirsiniz? Bu adımı atabilmek için neye ihtiyacınız var? Başka bir heyetin hangi önerisine destek verebilirsiniz? Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu adım, başka bir ülkenin destek vermeye hazır olduğu alanla örtüşebilir. Bunu ancak birbirimizle açık konuştuğumuzda görebiliriz. Bu yüzden yalnızca kendi pozisyonunuzu anlatmanızı istemiyorum. Başka bir heyetten duyduğunuz ve üzerinde ortaklaşabileceğinizi düşündüğünüz bir öneri varsa onu da açıkça ifade edin. Herkesin söz alabilmesi için katkılarını kısa ve doğrudan tutmanızı rica edeceğim."

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'HERKESİN SÖZ ALABİLMESİ İÇİN KATKILARINIZI KISA VE DOĞRUDAN TUTUN'

Bugün yapılan toplantının nihai karar oturumu öncesi ‘uzlaşı’ için bir fırsat sunduğuna değinen Kurum, “Burada duyacağımız görüşler, haftanın kalanındaki başkanlık istişarelerine ışık tutacak. Yakınlaştığımız alanları da aramızda hala mesafe bulunan noktaları da açık biçimde görmemiz gerekiyor. Çünkü artık ihtiyacımız olan şey, pozisyonlarımızı bir kez daha tekrar etmekten çok, nerede ortak hareket edebileceğimizi ortaya çıkarmaktır” dedi.

'BİRÇOK ÜLKE ÖRTÜ KARARLA İLGİLİ DESTEKLERİNİ AÇIKLADILAR'

COP31 Başkanı Kurum, örtülü karar taslağına ilişkin de şunları söyledi:

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"Birçok ülke bu iradeyi hep birlikte daha da güçlü kılabilmek adına örtü kararla ilgili desteklerini açıkladılar. Bu desteklerle birlikte beklentilerini de açıkladılar. İstiyoruz ki ortak bir zeminde buluşalım. Hepimizin amacı Paris Antlaşması'nın o 1,5 derece hedefine sadık kalmak koşuluyla uygulamaya hız vermek, uygulamayı daha öne çıkarmak. Burada hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler aslında uzlaşı içerisindeler. Sorun ne? Sorun öncelikler, sorun ülkelerin kalkınma öncelikleri. Bu çerçevede de uzlaşabileceğimize inanıyorum ve sizden bu uzlaşıyı sağlamanızı, COP31 Başkanlığı olarak beklediğimizi ifade ediyorum. Burada, bu dost Meclisi’nde açık açık konuşalım. Hep birlikte yapabileceklerimizi istişare edelim. Karar taslağını sizlerle paylaşacağız. Bu karara ilişkin yine dönüşlerinizi isteyeceğiz ve nihai bir örtü kararı güvensizliğin azaldığı, siyasi istikrarın maalesef yok olmasıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde hayata geçirmek istiyoruz."

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'YENİ BİR TAAHHÜT, YENİ BİR KARAR BEKLEMİYORUZ'

COP31 Başkanı Kurum, Antalya zirvesinden beklentilerini de şöyle dile getirdi:

"Bizim arzumuz geleceğe ilişkin güzel bir miras bırakmak. Bizim arzumuz ‘Antalya'da bir şeyler değişti, evet hep birlikte kararlar aldık’ diyebilmektir. Bunun mücadelesini veriyoruz, bunun kararlılığını ilk günden beri ortaya koyuyoruz. Hiçbir zaman sürpriz yapacağız demedik. Hep açık olacağız dedik, hep şeffaf olacağız dedik ve bu şeffaflıkla hareket ediyoruz. Burada gelinen noktada gelişmekte olan ülkelerin finans noktasındaki o beklentilerini karşılayabilecek ifadeyi uzlaşmak istiyoruz. Yani yeni bir taahhüt beklemiyoruz, yeni bir karar beklemiyoruz ama bu taahhütlerin gerçekleştirilebilmesi noktasındaki o anlamlı, kararlı sözü duymak istiyoruz. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede uyum ve azaltım bağlamındaki kararlılığı diğer ülkelerden de göstermelerini yine o projelerle, o uygulama hedefleriyle hayata geçirecek adımları atmak istiyoruz."

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'GELEN YORUMLAR ÇERÇEVESİNDE ÖRTÜLÜ KARARA İLİŞKİN SON RÖTUŞLARI VERECEK, SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ'

COP31 Zirvesi süresince bir ekip ruhuyla hareket ettiklerini kaydeden Kurum şöyle konuştu:

"Biz sizler adına hareket ediyoruz. Sizler adına bu kararlılığı Avustralyalı dostlarımızla ortaya koyuyoruz. Tek bir ekip ruhu ile çalışıyoruz. İlk günler ‘bu nasıl olacak?’ dediler. İlk günler ‘acaba bu gerçekleşir mi?’ diye bize çok soranlar oldu ama bugün geldiğimiz noktada biz ilk günden itibaren ekip ruhu ile çalışıyoruz. Sizlerin bu anlamda ilerleme kaydedebilmeniz adına irade gösteriyoruz, mesaimizi harcıyoruz, enerjimizi harcıyoruz ama buradan hep birlikte mutlu ayrılmak istiyoruz. COP31’in son günlerine yaklaşırken Divan’ın ruhunu burada yaşatalım, birbirimizi duyalım, ortak zemini büyütelim ve mümkün olanı somutlaştıralım diyorum. Buluşmamızın sonunda biz de yorumlarımızı yapacağız. Burada gelen yorumlar çerçevesinde de örtülü karara ilişkin artık son rötuşları vermiş olacağız."

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'HEDEFİMİZ AÇIKTIR; ANTALYA’DAN GÜÇLÜ UYGULAMA KARARLARI ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

4 saat süren toplantının ardından kapanış konuşmasını yapan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her birinizin tecrübesi, birikimi, buradaki değerlendirmesi bizim için çok kıymetli. Şunu bilmenizi isterim; burada dile getirilen hiçbir görüş bu salonda kalmayacak. Önerileriniz müzakere süreçlerimize, örtü karara olabildiğince yansıyacak ve üzerinde ortaklaştığımız hususların Antalya’da şekillenecek karar metinlerinde somut hedefler, uygulanabilir adımlar ve takip edilen taahhütler çerçevesinde ortaya konulacağını ifade etmek isterim. Bizim için başarı ölçüsü yalnızca varılan uzlaşı değil; o uzlaşının sahada oluşturacağı gerçek değişimdir. Biz bunun için bu divanı yaptık. Burada her birimizin önerisi bizim için bu anlamda çok kıymetli. Tabii Türkiye olarak COP31 başkanlığının küresel iklim diplomasisine yön veren ve ortak iradeyi somut sonuçlara dönüştürme sorumluluğuyla Avustralyalı dostlarımızla birlikte üstleniyoruz. Biz süreci hiçbir zaman izleyen değil, sürece yön veren, uzlaşıyı bekleyen değil, bu anlamda uzlaşının zeminini inşa eden bir başkanlık anlayışıyla hareket ettik. Son güne kadar da böyle olacak. Bu anlayışla Antalya’da güçlü bir mutabakat ortaya koymakta kararlıyız. Hedefimiz açıktır; Antalya’dan yalnızca güçlü mesajlar değil, geleceğe yön veren güçlü uygulama kararları çıkarmak istiyoruz."

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AVUSTRALYALI BAKANDAN ‘DİVAN’ ÖVGÜSÜ

Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise Divan Toplantısı’nın önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Çok özel bir ortamda kadim bir Türk geleneğini burada yaşatıyoruz. Bir divan toplantısı yapıyoruz. COP için çok önemli bir dönemeçteyiz ve burada bir kuvvet ruhuyla hareket edip bu kuvvetin üzerine bir şey inşa etmek istiyoruz. Bu kuvvet sizlerden geliyor. Hepinizle ciddi görüşmeler yaptık. Ben birçok zorlu COP’a katıldım. Bu COP’un ruhu bence en iyiler arasında. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Bu ruhu sürdürelim ve başarılı bir kapanış yapalım.”

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Bowen, zirvenin güven ve şeffaflık üzerine kurulduğunu her seferinde dile getirdiklerini kaydederek, “Hem baştan beri Murat'ın (COP31 Başkanı Murat Kurum) da söylediği gibi ‘birinci günden beri sürpriz olmayacak’ dedik, ‘şeffaf olacağız’ dedik. Bazı kişiler bunu olağan dışı buldular. Taslak örtü kararı ikinci haftanın ilk gününde yayınlamamızı herkes olağan dışı buldu. Bunu da çok şeffaf bir şekilde yaptık. Size bu fikirleri yansıtmak istedik” diye konuştu