COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31'in son günlerine yaklaşırken Divan'ın ruhunu burada yaşatalım, birbirimizi duyalım, ortak zemini büyütelim ve mümkün olanı somutlaştıralım diyorum. Buluşmamızın sonunda biz de yorumlarımızı yapacağız ve burada gelen yorumlar çerçevesinde de örtü karara ilişkin artık son rötuşları vermiş olacağız ve bunu da sizlerle paylaşıyor olacağız." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bakan Murat Kurum'un başkanlığında 100'den fazla ülkeden bakanın katıldığı Divan Toplantısı, Mavi Bölge'deki Boğaziçi Salonu'nda yapıldı.

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Örtü karar müzakereleri öncesinde diyaloğu geliştirmek ve uzlaşıya zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen 4 saatlik toplantıda konuşan Kurum, zirvenin somut, kapsayıcı ve uygulanabilir bir yol haritası ortaya koymasını sağlayacak adımların diyalog ile ilerleyeceğine dikkati çekti.

COP31 boyunca 1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmanın, iklim risklerine karşı dayanıklılığı güçlendirmenin ve uygulamayı hızlandırmanın öneminin konuşulduğunu aktaran Kurum, bunun için finansmanın, teknolojinin ve kapasite geliştirme imkanlarının gerçek ihtiyaçlarla buluşması gerektiğini belirtti.

Ülkelerin kalkınma öncelikleri ve ulusal koşulları da bu sürecin temel unsurları arasında yer aldığına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bu nedenle sizlerle daha önce paylaştığımız soruyu bir kez daha yöneltmek istiyorum. COP31 olarak, ülkelerin kendi koşullarına ve önceliklerine saygı gösterirken, bugünün gerektirdiği güçlü mesajı nasıl verebilir ve uygulamaya dönük açık bir yol haritasını nasıl ortaya koyabiliriz? Sizlerden 3 konuda açık değerlendirmeler duymak istiyoruz. Hangi adımı atabilirsiniz? Bu adımı atabilmek için neye ihtiyacınız var? Başka bir heyetin hangi önerisine destek verebilirsiniz? Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu adım, başka bir ülkenin destek vermeye hazır olduğu alanla örtüşebilir. Bunu ancak birbirimizle açık konuştuğumuzda görebiliriz. Bu yüzden yalnızca kendi pozisyonunuzu anlatmanızı istemiyorum. Başka bir heyetten duyduğunuz ve üzerinde ortaklaşabileceğinizi düşündüğünüz bir öneri varsa onu da açıkça ifade edin."

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- "Hep birlikte yapabileceklerimizi istişare edelim"

Bugün yapılan toplantının nihai karar oturumu öncesi uzlaşı için bir fırsat sunduğuna değinen Kurum, buradaki görüşlerin, haftanın kalanındaki Başkanlık istişarelerine ışık tutacağını söyledi.

Kurum, tarafların yakınlaştığı alanlar ile görüş ayrılıklarının sürdüğü noktaların açıkça ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak, mevcut pozisyonları tekrarlamak yerine ortak hareket edilebilecek alanlara odaklanmanın önemine dikkati çekti.

Örtü karar taslağına ilişkin de bilgi veren Kurum, birçok ülkenin ortak iradeyi güçlendirmek amacıyla taslağa destek verdiğini ve bu doğrultudaki beklentilerini dile getirdiğini belirtti.

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Ortak bir zeminde buluşmak istediklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Hepimizin amacı Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefine sadık kalmak koşuluyla uygulamaya hız vermek, uygulamayı daha öne çıkarmak. Burada hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler aslında uzlaşı içerisindeler. Sorun ne? Sorun öncelikler, sorun ülkelerin kalkınma öncelikleri. Bu çerçevede de uzlaşabileceğimize inanıyorum ve sizden bu uzlaşıyı sağlamanızı, COP31 Başkanlığı olarak beklediğimizi ifade ediyorum. Burada, bu dost meclisinde açık açık konuşalım. Hep birlikte yapabileceklerimizi istişare edelim. Karar taslağını sizlerle paylaşacağız. Bu karara ilişkin yine dönüşlerinizi isteyeceğiz. Nihai bir örtü kararı siyasi istikrarın maalesef yok olmasıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde hayata geçirmek istiyoruz."

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- "Antalya'dan geleceğe yön veren güçlü uygulama kararları çıkarmak istiyoruz"

COP31'den beklentilerini de anlatan Kurum, Antalya'da alınan ortak kararlarla geleceğe kalıcı bir miras bırakmayı hedeflediklerini ve sürecin başından itibaren açık ve şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

"Burada gelinen noktada gelişmekte olan ülkelerin finans noktasındaki o beklentilerini karşılayabilecek ifade üzerinde uzlaşmak istiyoruz. Yani yeni bir taahhüt beklemiyoruz, yeni bir karar beklemiyoruz ama bu taahhütlerin gerçekleştirilebilmesi noktasındaki o anlamlı, kararlı sözü duymak istiyoruz." diyen Kurum, tüm ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı bir tutum göstermesi gerektiğini söyledi.

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COP31 süresince bir ekip ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren Murat Kurum, "COP31'in son günlerine yaklaşırken Divan'ın ruhunu burada yaşatalım, birbirimizi duyalım, ortak zemini büyütelim ve mümkün olanı somutlaştıralım diyorum. Buluşmamızın sonunda biz de yorumlarımızı yapacağız. Burada gelen yorumlar çerçevesinde de örtü karara ilişkin artık son rötuşları vermiş olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Divan'da dile getirilen hiçbir görüşün salonda kalmayacağını, önerilerin müzakere süreçlerine, örtü karara olabildiğince yansıyacağını ve üzerinde ortaklaşılan konuların Antalya'da şekillenecek karar metinlerinde somut hedefler, uygulanabilir adımlar ve takip edilen taahhütler çerçevesinde ortaya konulacağını ifade etti.

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Başarı ölçüsünün yalnızca varılan uzlaşı değil, o uzlaşının sahada oluşturacağı gerçek değişim olduğunu vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz bunun için bu Divan'ı yaptık. Burada her birimizin önerisi bizim için bu anlamda çok kıymetli. Türkiye olarak COP31 başkanlığının küresel iklim diplomasisine yön veren ortak iradeyi somut sonuçlara dönüştürme sorumluluğunu Avustralyalı dostlarımızla birlikte üstleniyoruz. Biz, süreci izleyen değil, yön veren, uzlaşıyı bekleyen değil, uzlaşının zeminini inşa eden bir başkanlık anlayışıyla hareket ettik. Son güne kadar da böyle olacak. Bu anlayışla Antalya'da güçlü bir mutabakat ortaya koymakta kararlıyız. Hedefimiz açıktır, Antalya'dan yalnızca güçlü mesajlar değil, geleceğe yön veren güçlü uygulama kararları çıkarmak istiyoruz."