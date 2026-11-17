ANTALYA'da süren COP31 İklim Zirvesi'nde kurulan Karbon Deneyim Alanı'nda iklim değişikliğini rakamlarla değil, ziyaretçiye birebir yaşatarak anlatılıyor. İki ayrı kabinde 1926'nın ve 2100 yılının atmosfer koşulları oluşturuluyor. Anket kiosklarında da ziyaretçiler, 7 soruda kendi karbon ayak izini öğreniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hem Mavi Bölge'de hem de Yeşil Bölge'de kurduğu iklim kabinleri, ziyaretçilerin farklı yüzyıllara ait iklim koşullarını deneyimlemesini sağlıyor. Mavi Bölge'deki kabinler, Türkiye Pavilyonu'nun karşısında yer alırken; Yeşil Bölge'deki kabinler Sıfır Atık Sahnesi'nin girişinde bulunuyor. Her bölgede ikişer kabin var. Kabinlerden biri, havadaki karbondioksit oranının milyonda 305 parça (ppm) olduğu 1926 yılının, diğeri ise yüksek emisyon senaryosunda bu değerin 1135 ppm'e ulaştığı 2100 yılının atmosfer koşullarını canlandırıyor.

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İKİ KABİNDE 174 YILLIK YOLCULUK

Her kabinde 155 saniyelik döngü işliyor. Ziyaretçiler iki kabinde de önce bilimsel verilere dayanan 90 saniyelik bir film izliyor. Ardından birinde 1926 ve diğerinde 2100 yılına ait atmosfer koşullarının oluşturulduğu bir deneyim yaşıyor. 2100 yılının kabini bir tahmin olarak değil, bir 'stres testi' olarak kurgulandı. Emisyonlar yüksek seyrederse nasıl bir hava solunacağını gösteriyor.

'DAHA FAZLA FARKINDALIK OLUŞTURABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK'

Sürdürülebilirlik ve proje yöneticisi Esin Özdemir, "Ben kimya mühendisiyim, yüksek lisansımı da çevre alanında yaptım. İnsanlar iklim değişikliğiyle ilgili yazılanları ve raporları okuyor ancak kısa süre sonra unutuyor. Biz de insanların bu durumu doğrudan deneyimlemeleri halinde daha fazla farkındalık oluşturabileceğimizi düşündük. Bu amaçla iki farklı kabin tasarladık. Birinde 100 yıl öncesinin, diğerinde ise 100 yıl sonrasının hava koşullarını simüle ediyoruz" dedi.

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'IPCC'NİN EN KÖTÜ SENARYOSUNU ESAS ALDIK'

Kabinlerin özelliklerini anlatan Özdemir, "100 yıl öncesine ait havanın bulunduğu kabinde karbondioksit seviyesi yaklaşık 405 ppm, sıcaklık 19 derece, nem oranı ise yüzde 20-25 seviyelerinde. Geleceği temsil eden kabinimizde ise IPCC’nin en kötü senaryosunu esas aldık. Hiçbir önlem alınmaması ve dünya sıcaklığının 4,4 derece artması durumunda karşılaşabileceğimiz koşulları canlandırıyoruz. Bu kabinde karbondioksit seviyesi yaklaşık 1135 ppm, sıcaklık 28-29 derece, nem oranı ise yüzde 60 seviyelerinde. Ziyaretçiler bu havayı soluduklarında gelecek nesillere böyle bir dünya bırakmamamız gerektiğini daha iyi anlıyor" diye konuştu.

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'KURAKLIK DAHA CİDDİ BOYUTLARA ULAŞACAK'

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çeken Özdemir, "Karbondioksitin baş ağrısı, migren ve çeşitli sağlık sorunları üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin çalışmalar bulunuyor. Gelecekte sıcaklık ve nemin artmasıyla yangınlar ve kuraklık daha ciddi boyutlara ulaşacak. Tarımsal üretim olumsuz etkilenecek, yetersiz beslenme ve buna bağlı sağlık sorunları ortaya çıkacak. İnsanların yaşam kalitesi düşecek" dedi

'HERKES SENİN GİBİ YAŞASAYDI DÜNYA KAÇ DERECE ISINIRDI'

Alandaki anket kiosklarında ziyaretçiler ayrıca beslenme, otomobil ve uçak kullanımı, ev enerjisi, alışveriş, tek kullanımlık plastik ve atık alışkanlıklarıyla ilgili 7 kısa soruyu yanıtlıyor. Kiosk, yıllık kişisel karbon ayak izini hesaplıyor. Sonucu dünya ortalamasıyla ve küresel ısınmadaki 1,5 derece hedefiyle karşılaştırıyor. Ziyaretçiye bir de iklim etiketi veriliyor. Etiket, 'Herkes senin gibi yaşasaydı dünya kaç derece ısınırdı?' sorusunu yanıtlıyor.

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9 DİLDE HİZMET VERİYOR

Kiosklar Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere dokuz dilde çalışıyor. Hesaplama yöntemi ve kaynakları ekranda açıkça gösteriliyor. Sonuç, farkındalık amaçlı bir tahmin olarak sunuluyor. Ziyaretçiler, sonuçlarını QR kodla telefonlarına da alabiliyor. Karbon Deneyim Alanı, COP31'in son günü olan 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.