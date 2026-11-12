Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31'e 2 günde 100 bin kayıt

        COP31'e 2 günde 100 bin kayıt

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 günde 100 bin kayıt yapıldığına dikkati çekerek, "Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda tarihi kararlara imza atmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        COP31'e 2 günde 100 bin kayıt

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 günde 100 bin kayıt yapıldığına dikkati çekerek, "Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda tarihi kararlara imza atmak istiyoruz" dedi.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da, dördüncü gününde etkinlikler, panel ve sunumlarla sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla söylemek istiyorum. Sadece 2 günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda bizler de sizlerle birlikte Antalya'da COP31'de tarihi kararlara imza atmak istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        COP31 Başkanı Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım Filmi' paylaşımı
        COP31 Başkanı Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım Filmi' paylaşımı
        COP31'de Sıfır Atık Köyü Antalya'nın Solak Köyü, COP31 kapsamında Sıfır Atı...
        COP31'de Sıfır Atık Köyü Antalya'nın Solak Köyü, COP31 kapsamında Sıfır Atı...
        Bakan Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım' filmi paylaşımı
        Bakan Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım' filmi paylaşımı
        Diyaliz hastalarına keman sesi eşliğinde tedavi Organ bağışına anlamlı fark...
        Diyaliz hastalarına keman sesi eşliğinde tedavi Organ bağışına anlamlı fark...
        Atatürk'ün yaşamı Kumluca'da müzik ve sanatla anlatıldı
        Atatürk'ün yaşamı Kumluca'da müzik ve sanatla anlatıldı
        Antalya'nın endemik bitkisi Termessos çiğdemine zarar vermenin cezası 699 b...
        Antalya'nın endemik bitkisi Termessos çiğdemine zarar vermenin cezası 699 b...