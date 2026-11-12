Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım' filmi paylaşımı

        Bakan Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım' filmi paylaşımı

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım-We Need to Talk' filmini sanal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Bakan Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım' filmi paylaşımı

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi’nde ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım-We Need to Talk' filmini sanal medya hesabından paylaştı.

        COP31 Başkanı Kurum, 'Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı' mesajıyla dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Filmde farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayanların iklim krizinden nasıl etkilendiği çarpıcı görüntüler eşliğinde gösterildi. Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde, insanlar kendi ülkelerinin dillerinde 'Konuşmamız Lazım' diye seslendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Diyaliz hastalarına keman sesi eşliğinde tedavi Organ bağışına anlamlı fark...
        Diyaliz hastalarına keman sesi eşliğinde tedavi Organ bağışına anlamlı fark...
        Atatürk'ün yaşamı Kumluca'da müzik ve sanatla anlatıldı
        Atatürk'ün yaşamı Kumluca'da müzik ve sanatla anlatıldı
        Antalya'nın endemik bitkisi Termessos çiğdemine zarar vermenin cezası 699 b...
        Antalya'nın endemik bitkisi Termessos çiğdemine zarar vermenin cezası 699 b...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Guterres, "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-L...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Guterres, "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-L...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TIDIP'in resmi tanıtımı ve ortaklık töreni bu...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - TIDIP'in resmi tanıtımı ve ortaklık töreni bu...
        Bakan Şimşek, uluslararası finans kuruluşları başkanlarıyla görüştü
        Bakan Şimşek, uluslararası finans kuruluşları başkanlarıyla görüştü