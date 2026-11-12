Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Şimşek, uluslararası finans kuruluşları başkanlarıyla görüştü

        Bakan Şimşek, uluslararası finans kuruluşları başkanlarıyla görüştü

        DÜNYA Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlarıyla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin COP31'deki öncü girişimi 'İklim Uygulama Köprüsü'nü (BRIDGE) gündeme taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bakan Şimşek, uluslararası finans kuruluşları başkanlarıyla görüştü

        DÜNYA Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlarıyla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin COP31'deki öncü girişimi 'İklim Uygulama Köprüsü'nü (BRIDGE) gündeme taşıdı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve UNDP Başkanı Alexander De Croo ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü, devam eden projeler ve gelecek dönemde iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin detaylar ele alındı. UNDP ile görüşmenin ana gündemini ise İklim Uygulama Köprüsü oluşturdu.

        REKLAM

        TÜRKİYE, IBRD'NİN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK PORTFÖYÜNE SAHİP

        Türkiye, Dünya Bankası Grubunun en önemli finansman ortakları arasında bulunuyor. Eylül 2026 itibarıyla aktif portföy büyüklüğünde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasında (IBRD) birinci, Uluslararası Finans Kurumunda (IFC) da üçüncü sırada yer alıyor. IBRD'nin Türkiye'deki aktif portföyü 43 projeyle 23 milyar dolara ulaştı. IFC'nin 6,7 milyar dolarlık portföyünde ise finans sektörü 3,8 milyar dolarla ilk sırada bulunuyor. Bunu 1,7 milyar dolarla imalat ve tarım, 820 milyon dolarla altyapı ve 400 milyon dolarla yatırım fonları izliyor.

        ÜÇ YILLIK FİNANSMAN HEDEFİ 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA AŞILDI

        REKLAM

        Dünya Bankası Grubunun Türkiye için hazırladığı 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF), Nisan 2024'te onaylanmış ve ilk üç yıl için 18 milyar dolarlık finansman öngörülmüştü. IBRD, IFC ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) aracılığıyla sağlanan finansman ise 28 milyar doları aştı.

        Bu tutarın 14,9 milyar doları, garantiler dahil Ekim 2026 itibarıyla IBRD tarafından onaylandı. IBRD'nin Türkiye'ye taahhütleri sadece 2026 mali yılında 5,6 milyar dolara ulaştı. 2027 mali yılı için de şimdiden 2,3 milyar dolarlık taahhüt planlandı. IFC’nin kendi kaynaklarından sağladığı ve mobilize ettiği finansman ise 14,7 milyar dolar oldu.

        REKLAM

        TÜRKİYE, EBRD'DE 6 YILDIR ZİRVEDE

        2009'dan bu yana EBRD'nin faaliyet gösterdiği Türkiye, 2020-2025 döneminin her yılında bankanın en fazla finansman sağladığı ülke oldu. EBRD'nin Türkiye'ye yıllık finansmanı 2023'te 2,5 milyar avro, 2024'te 2,6 milyar avro, 2025'te ise 2,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu yıl da aynı ivme sürüyor. 2026'da 31 Ekim itibarıyla sağlanan finansman 2,7 milyar avroya ulaştı. Böylece 10 ayda 2025'in tamamındaki seviye yakalandı.

        İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ'NDE UNDP İLE GÜÇLÜ ORTAKLIK

        UNDP ile görüşmede öne çıkan BRIDGE, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Eylem Ajandası'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Girişim, ulusal iklim eylemini hızlandırmayı ve genişletmeyi amaçlıyor. BRIDGE, iklim önceliklerinin yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesinde yaşanan yapısal sorunlara çözüm olarak tasarlandı. Girişim, ülke odaklı köprü işlevi görecek ve ülkelerin iklim önceliklerini yatırım yollarına dönüştürmelerine, finansmanı koordine etmelerine rehberlik edecek.

        REKLAM

        UNDP ile yürütülen işbirliği, girişimin hayata geçirilmesinde ve işletilmesinde temel unsurlardan birini oluşturuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Komisyonun adı belli oldu
        Komisyonun adı belli oldu
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Çarptığı aracın sahibini bulamayınca camına telefonunu yazıp gitti Manavgat...
        Çarptığı aracın sahibini bulamayınca camına telefonunu yazıp gitti Manavgat...
        Emine Erdoğan: "Sıfır Atık'ı konuşmak, aslında hayatı konuşmaktır" Emine Er...
        Emine Erdoğan: "Sıfır Atık'ı konuşmak, aslında hayatı konuşmaktır" Emine Er...
        Alevleri gören yangın tüpleriyle yardıma koştu Pastanenin servis aracı park...
        Alevleri gören yangın tüpleriyle yardıma koştu Pastanenin servis aracı park...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık, Döngüsellik ve...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık, Döngüsellik ve...
        Manavgat'ta soba yangını korkuttu
        Manavgat'ta soba yangını korkuttu
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Me...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Me...