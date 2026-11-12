Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet ve hükümet başkanları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üst düzey katılımcıların yer aldığı toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gıda kayıplarından metan emisyonlarına, kaynak yönetiminden döngüsel ekonomiye uzanan meseleleri ve çözüm yollarını değerlendirdik. İklim değişikliğiyle mücadele, teknik tedbirlerin ötesinde bir zihniyet dönüşümünü gerektiriyor. Bu noktada çok önemli bir rol üstlenen Sıfır Atık hareketi ise nimete, emeğe ve tabiata saygıyı esas alan anlayışı hayatın her alanına taşıyor. Sıfır atık anlayışını bir düşünce olmaktan çıkarıp yaşam kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Toplantımızın bu dönüşüme öncülük etmesini diliyor, kıymetli katkıları için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."