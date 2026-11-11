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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ünlü isimlerden iklim değişikliğiyle mücadele için ortak sorumluluk ve somut adım vurgusu

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 çerçevesinde verilen Bakanlar Yemeği'ne katılan oyuncular Hatice Şendil, Hande Erçel ve Ekin Koç ile sunucu Saba Tümer, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 23:48 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ünlü isimlerden iklim değişikliğiyle mücadele için ortak sorumluluk ve somut adım vurgusu

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 çerçevesinde verilen Bakanlar Yemeği'ne katılan oyuncular Hatice Şendil, Hande Erçel ve Ekin Koç ile sunucu Saba Tümer, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "COP31 Bakanlar Yemeği", bakanların yanı sıra iş, spor ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi.

        Programa katılan oyuncular Şendil, Erçel ve Koç ile sunucu Tümer, AA muhabirine iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

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        Hatice Şendil, Türkiye'nin böylesine önemli bir iklim zirvesine ev sahipliği yapmasından gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

        İklim değişikliğiyle mücadelenin ortak sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Şendil, "Ortak sorumluluğa katkı vermek için buradayız. Bugün iklim krizinin geldiği nokta hepimiz için ağır bedellere sebebiyet veriyor. Bu yüzden de buradan alınacak kararların uygulamaya geçmesi hepimiz için çok kıymetli, çok önemli." dedi.

        Şendil, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınacak kararları güçlü şekilde destekleyeceğine inandığını ifade etti.

        - "Yeşil alanların olması çok önemli"

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        Sunucu Saba Tümer de iklim değişikliğiyle mücadelede şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesinin önemine işaret etti.

        Kentleşme sürecinde yapılaşmanın yanı sıra yeşil alanlara da önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Tümer, "Bence şehircilik konusunda binalar, yollar, her şey tamam ama yeşil alanların olması, bütün herkesin oralarda nefes alması, daha rahat bir şekilde yaşaması çok önemli." dedi.

        Şehirlerin görünümü kadar insanların sağlıklı ve mutlu yaşamalarının da önemli olduğunun altını çizen Tümer, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma konusunda herkese sorumluluk düştüğünü söyledi.

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        Tümer, daha temiz bir dünya için yapılacak çalışmaları merakla takip edeceğini dile getirdi.

        - "Hepimiz aynı evi paylaşıyoruz, gidecek bir yerimiz yok"

        Oyuncu Ekin Koç, iklim değişikliğiyle mücadelenin siyasi, ekonomik ve toplumsal rekabetin ötesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

        Dünyanın, tüm insanlığın ortak yaşam alanı olduğuna işaret eden Koç, şöyle konuştu:

        "Bütün sınırlardan, siyasetten, politikadan, ekonomik savaşlardan, her türlü rekabetin ötesinde hepimiz aynı evi paylaşıyoruz. Bundan başka gidecek bir yerimiz yok. O yüzden burayı ne kadar yaşanabilir, ne kadar sürdürülebilir kılarsak hepimiz için en hayırlısı o olacak."

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        Koç, COP31 gibi büyük organizasyonların daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya oluşturulmasına katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

        - "Bu farkındalığa bir katkım olursa ne mutlu bana"

        Oyuncu Hande Erçel de Türkiye'nin tüm dünyayı ilgilendiren böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

        İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla programda yer aldığını belirten Erçel, "Hem dünyanın bir bireyi olarak, bu dünyada bu doğayı paylaşan biri olarak hem de ülkemi bir şekilde temsil eden biri olarak bu farkındalığa bir katkım olursa ne mutlu bana. O yüzden buradayım." dedi.

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        Kendi alanında iklim değişikliğine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması için sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getiren Erçel, "Gerçekten kendi alanımda, kendim bu farkındalığı yaratmak için ne yapabilirsem hazırım. İyi ki buradayım, çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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