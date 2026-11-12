Bakan Kurum: "Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvenli olamaz" "Gelecek nesiller bizleri yaptığımız konuşmalarla değil, aldığımız kararlarla hatırlayacak"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim kriziyle mücadelede ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hiçbir ülke ne kadar güçlü olursa olsun, iklim krizinin karşısında tek başına güvenli olamaz. Hiçbir duvar kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak fırtınanın yönünü değiştiremez. İklim değişikliği bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) üçüncü gününde, "COP31 Bakanlar Yemeği" gerçekleştirildi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde düzenlenen programa bakanlar, katılımcı heyetler ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Programın açılışında konuşan Bakan Kurum, farklı coğrafyalardan gelen katılımcıların ortak bir gelecek için Antalya'da buluştuğunu belirterek, "Akdeniz'in kıyısında, medeniyetlerin buluşma noktası Antalya'da sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Farklı coğrafyalardan geldik. Farklı diller konuşuyor, farklı kültürler ve farklı tarihler yazıyoruz. Ama hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aynı güneşle ısınıyor, aynı yağmurla bereket buluyor, aynı dünyanın geleceğini paylaşıyoruz. Bugün belki de tarihte hiç olmadığı kadar birbirimize ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Hiçbir duvar kuraklığın önüne geçemez"

İklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkilediğine dikkati çeken Kurum, hiçbir ülkenin bu mücadelede tek başına güvenli olamayacağını vurgulayarak, "Çünkü biliyoruz ki hiçbir ülke ne kadar güçlü olursa olsun, iklim krizinin karşısında tek başına güvenli olamaz. Hiçbir duvar kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak fırtınanın yönünü değiştiremez. İklim değişikliği bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır. Bugün burada kurak topraklarda yağmur bekleyen çiftçilerin umudunu taşıyoruz. Burada yükselen denizlerin kıyısında yaşayan ailelerin endişesini yaşıyoruz. Burada geleceği henüz yazılmamış milyonlarca çocuğun hakkını savunuyoruz" diye konuştu.

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"Bizim bir hayalimiz var"

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine değinen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben bu akşam sizlere o geleceğe dair hepimizin ortak hayalini paylaşmak istiyorum. Evet, bizim bir hayalimiz var. Bir gün dünyanın hiçbir yerinde bir çocuk temiz bir yudum suya ulaşmanın hayalini kurmak zorunda kalmayacak. Bir gün hiçbir anne, çocuğunun yarınından kuraklık ve afetler yüzünden korkmayacak. Bir gün hiçbir çiftçi çatlamış topraklara bakarken umudunu kaybetmeyecek. Bizim bir hayalimiz var. Bir gün dünyanın en zengin ülkeleriyle en yoksul ülkeleri aynı gökyüzünün altında aynı tehlikeyi ve aynı zorlukları paylaşmak zorunda kalmayacak. Bir gün kalkınma ile doğayı korumanın birbirinin alternatifi olmadığını tüm insanlık anlayacak. Bir gün insanlığın büyüklüğü yalnızca icat ettiği şeylerle, geliştirdiği teknolojilerle ve ürettiği zenginliklerle değil, kurduğu hayallerle de ölçülecek."

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"Umut cesaret, kararlılık ve birlikte hareket etmeyi gerektirir"

Hayallerin gerçekleşmesi için umudun tek başına yeterli olmadığını ifade eden Kurum, "Bir gün çocuklarımız bize 'Nasıl bir dünya hayal ettiniz?' diye sormayacak. 'Bizim için bir dünya bıraktınız ama o dünya nasıl?' diye soracak. Bizler de onların gözlerinin içine bakarak cevap verebileceğiz. Hayallerin gerçekleşmesi için yalnızca umut yetmez. Umut cesaret ister. Umut kararlılık ister. Umut zor olanı seçmeyi ve birlikte hareket etmeyi gerektirir" dedi.

"Gelecek nesiller bizleri aldığımız kararlarla hatırlayacak"

COP31 kapsamında alınacak kararların önemine vurgu yapan Bakan Kurum, "Antalya'da önümüzdeki sorumluluk budur. Biz burada yalnızca yeni hedefler belirlemek için bulunmuyoruz. Biz burada verilen sözlerin hayata geçtiği bir geleceğin temellerini atmak için bulunuyoruz. Çünkü artık biliyoruz, gelecek nesiller bizleri yaptığımız konuşmalarla değil, aldığımız kararlarla hatırlayacak. İmzaladığımız belgeleri unutacak, koruduğumuz hayatlarla ve gerçeğe dönüştürdüğümüz umutlarla hatırlayacak" ifadelerini kullandı.